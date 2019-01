Znojmo – V neděli krátce po jedné hodině odpoledne vyjížděli hasiči, záchranáři a policisté k řece Dyji ve Znojmě. Sjelo do ní osobní auto se dvěma mladými dívkami.

Ilustrační foto. | Foto: HZS JC

„Řidička ročníku narození 1998 se u obchodního domu Kaufland otáčela se svým smartem na travnaté ploše a sjela přitom do Dyje v blízkosti splavu,“ popsala policejní mluvčí Kamila Haraštová.

Na pomoc posádce dorazili také záchranáři. „Poslali jsme sanitku bez lékaře, zranění dívek byla pouze lehká. Nicméně jednu jsme poslali na vyšetření na oddělení interny znojemské nemocnice, druhou, spolujezdkyni, pak do téže nemocnice, ale do chirurgické ambulance. Při sjíždění auta do řeky totiž vyskočila ven a poranila si nohu,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Hedvika Kropáčková.