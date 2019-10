„Zapomnětlivý šofér ponechal u auta pootevřené okno a toho si povšimli dva alkoholem posílení cizinci. Na nic nečekali, do dodávky vnikli a ukradli z ní několik drobností v řádu pár stovek korun,“ uvedl ve čtvrtek policejní mluvčí Petr Vala.

Řidič však zloděje přistihl při činu. Nejprve si je pohotově vyfotil a pak si to šel s nimi vyříkat. „Agresivní muži pod vlivem alkoholu neměli na žádné povídaní chuť a chovali se jako smyslu zbavení. Nakonec to byl šofér, kdo musel před jejich fyzickými útoky uprchnout zpět do restaurace, kde vyčkal do příjezdu policejních hlídek,“ poznamenal Vala.

Cizinci skončili v poutech a policisté je převezli do policejní cely. Jsou podezřelí z trestného činu krádeže a výtržnictví. „Vyzýváme všechny řidiče, kteří nechávají svá vozidla někde stát, aby v nich viditelně nenechávali žádné věci,“ upozornil Vala.