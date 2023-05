Když řekneš ne, budu smutný. Dívku roky znásilňoval vlastní otec, dostal osm let

Čtyři roky utrpení, ponížení a nuceného sexu. To musela prožívat holčička, ze které si udělal sexuální hračku její vlastní otec, Petr K. Muž dítěti pouštěl od jeho devíti let pornografii a nutil ho k sexuálním aktivitám včetně orálního a análního sexu. Praktiky s vlastní dcerou si navíc natáčel a fotil ji nahou. Školačku jeho jednání vážně poznamenalo na duši, znalci u ní diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu. Petra K. za to Krajský soud v Plzni nyní poslal na osm let za mříže, dívce také musí zaplatit odškodné. Verdikt není pravomocný.

Krajský soud v Plzni | Foto: Deník/Milan Kilián

Sexuální útoky Petra K., jehož tvář ani jméno kvůli ochraně oběti ze zákona nelze zveřejnit, vůči jeho vlastní dceři se odehrávaly na různých místech západních a severních Čech a také v zahraničí. Poprvé holčička zakusila nenormálnost svého otce ještě v době, kdy chodila do školky. Když položila nevinnou otázku, jak se dělají děti, obnažil její táta penis a onanoval před ní až do vyvrcholení. Pak jí řekl, že je to jejich tajemství. Poprvé na ni vztáhl ruku, když jí bylo pouhých devět let. Holčičku podle obžaloby nutil k různým sexuálním praktikám, přičemž zneužíval toho, že ho jako dospělého poslouchá. Překvapivé statistiky: Kdy a od koho hrozí ženám nejčastěji znásilnění Vydíral ji například tím, že když mu nevyhoví, tak bude smutný, nebo jí naopak nadával, když nechtěla plnit jeho žádosti například o orální či anální sex. Někdy jí také za to, že mu sexuálně vyšla vstříc, dával dárky. Sex s dcerou si také nahrával. Kromě toho školačku fotil nahou a nutil ji dívat se na pornografické filmy. „Obžalovaný měl rovněž na datových nosičích a ve svých elektronických zařízeních přechovávat závadový materiál, který lze označit jako dětská pornografie,“ doplnila mluvčí Krajského soudu Plzeň Jana Rubášová s tím, že muž byl obžalován ze znásilnění, ohrožování výchovy dítěte a dalších trestných činů. Osm let a náhrada škody Soudní dokazování bylo velmi složité, trvalo rok a konala se řada hlavních líčení. Teď již ale padl verdikt, který vynesl senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem. „Obžalovanému byl uložen úhrnný trest v délce osm let, se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Byla mu uložena náhrada škody poškozené, nemajetková újma, ve výši půl milionu korun, se zbytkem byla odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních,“ uvedla Rubášová a dodala, že státu propadly mužův telefon, notebook, tablet a další věci používané k páchání trestné činnosti. Hrůza na Plzeňsku: Neměl jsem to šest let, řekl muž dceři. Pak ji znásilnil „Soud neuvěřil obhajobě pachatele, že se nemohl dopustit pedofilního jednání s vlastní dcerou, protože je prý homosexuál. Což mu předseda senátu vyvrátil konstatováním, že obžalovaný byl dvakrát ženatý, zplodil čtyři děti a v posledním vztahu s matkou poškozené žil 15 let,“ informoval Deník rodinný přítel pachatele a jeho družky, matky dívenky, který některá soudní jednání včetně toho posledního osobně sledoval z lavic pro veřejnost. Verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

