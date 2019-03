Majitel domu nechal svá zvířata dlouhodobě hladovět a žíznit. Ihned byl zavolán veterinář a úředníci z Odboru životního prostředí z Konice.

„Psi byli zesláblí a vystresovaní. Na místě jsme objevili patnáct dospělých jedinců, tři desetidenní štěňata a šest mršin, které byli konzumovány zuboženými psy. Ten pohled byl hrozný,“ uvedl Pavel Nerad, vedoucí odboru životního prostředí.

Odchyt zvířat proběhl docela dobře, zvířata byla vyděšená a bázlivá. „Tři psi museli být veterinářem uspaní, ale nebylo to z důvodu agrese. Jen jsme je nedokázali chytit,“ upřesnil Nerad.

Majitel? Cizinec

Majitel zvířat je cizí státní příslušník a v současné době leží v nemocnici. V den, kdy byli psi objeveni, ho odvezla sanitka v kritickém stavu do prostějovské nemocnice.

„Majitel žil v obci přes deset let. Psy měl zajištěné. Kdyby se zvířata toulala, musíme to řešit. Ale netušili jsme, co se tam děje. V současnosti ani nemáme možnost do případu jakkoliv zasahovat, je to v kompetenci Krajské veterinární správy,“ konstatoval starosta obce Ponikev Jan Kuchař.

Vyhublí na kost, silně dehydratovaní

Kříženci sibiřského husky jsou nyní v péči majitelů útulku v Čechách pod Kosířem, který se nazývá Voříšek.

„Pejsci byli v katastrofálním stavu, nesocializovaní až mírně agresivní. Byli vyhublí na kost, silně dehydratovaní. Podařilo se nám během těch několika dní nastartovat jejich apetit, dostávají probiotika, antibiotika, kvalitní krmivo, štěňata jsou dokrmována mlékem. Pejsci jsou v karanténě a jejich stav se pomalu lepší. Už se nechají i pohladit a při krmení taky neutíkají,“ prozradil Deníku vedoucí útulku Leopold Dostál.

Půjde bručet?

Zdá se, že těžkou životní situaci mají psi za sebou. Majitel je v šetření policie.

„Na místě jsme s kolegou rozhodli o svěření zvířat do předběžné náhradní péče. Velmi nám pomohla městská policie Konice, na místo musela být zavolána kvůli torzům uhynulých zvířat i kafilérie. Tímto bych chtěl poděkovat panu Dostálovi a jeho ženě, pomáhali s odchytem vyděšených zvířat a poskytli všem osmnácti křížencům útočiště. Veškeré náklady uhradí město Konice. Doufám, že trest pro majitele zvířat bude nepodmíněný,“ konstatoval Pavel Nerad.