Oba útočníci přistoupili na dohodu o vině a trestu. Poškození se z napadení vzpamatovávají dodnes.

Další aktér novoroční chrudimské rvačky Gejza L. se podle soudce Tinze dopustil zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, což pro něj znamená odnětí svobody na dobu dvou let s podmínečným tříletým odkladem. "Budete mít tři roky na to, abyste přesvědčil společnost o tom, že se dokážete vzorně chovat," zdůraznil Tinz.

Oba útočníci se v soudní síni chovali pokorně a tichými hlasy odpovídali na otázky. Věděli totiž, a to i od svého právního zástupce, že dohoda o vině a trestu je pro ně výhodná a vše pro ně mohlo dopadnout mnohem hůře. Podle výroku okresního soudu jsou povinni zaplatit poškozeným Miroslavovi O. a Lucii P. bolestné v řádu desítek tisíc korun a další peníze z jejich kapes poputují zdravotním pojišťovnám.

Podstoupila operaci tváře

Zranění, které partnerská dvojice o silvestrovské noci utrpěla, byla vážná, a to zejména u Lucie.

"Utrpěla jsem zlomeninu lícní kosti s horní čelistí. Dostala jsem léky na otok, antibiotika a po domluvě s lékařem jsem byla hospitalizována na stomatochirurgii. Následující den proběhla operace, kdy mi museli vložit vedle pravého oka titanovou destičku. Vyndali mi ji až za půl roku bez narkózy a takovou bolest při zákroku nikomu nepřeji," řekla Deníku Lucie, jejíž přítel Mirek utrpěl množství pohmožděnin, natržený dolní ret a bolesti hlavy ho provázejí dodnes.

Partnerská dvojice nevyloučila, že bude v dalším občanskoprávním sporu požadovat další finanční satisfakci.

"Vloni touhle dobou jsme zůstali úplně bez peněz. To, že jsem na měsíc skončila v pracovní neschopnosti, bych ještě možná zvládla, jenže ono se to napadení bohužel odehrálo přesně 1,5 hodiny poté, co mi skončila pracovní smlouva v zaměstnání a do nové práce jsem měla nastoupit a zároveň podepsat novou pracovní smlouvu přesně v den hospitalizace. Tudíž za leden jsem opožděně obdržela pouze nemocenskou vyplácenou Správou sociálního zabezpečení od 15. dne nemoci. A přítel dostal lednovou výplatu za čtrnáct odpracovaných dní. Z toho jsme měli platit všechny poplatky a živobytí. Náklady na léčbu ani nezmiňuji. Naštěstí máme oba skvělé rodiče, kteří nám pomohli," zavzpomínala Lucie.

Jak prohlásila před soudem, její obličej stále trpí velkými otoky a také po psychické stránce je na tom špatně. "Večer se bojím jít po městě, přítel mě musí doprovázet. Ráda bych se z Chrudimi do budoucna odstěhovala," dodala třicetiletá žena.

Na dvojici měla zaútočit celá parta, ale nakonec před soudem stanuli jen dva. Ztotožnila je kamera, která místo u České spořitelny sleduje. Ostatní aktéři, mezi nimiž údajně byla jedna nebo dvě dívky, v procesu nefigurovali. Všechny zúčastněné strany s rozsudkem soudu souhlasily, nikdo se neodvolal. Verdikt je tak pravomocný.

