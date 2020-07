Zdravotní potíže měli i tři dospělí, záchranáři všechny převezli do nemocnic v Praze a Plzni.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Padesátku dětí a tři dospělé odvezla ve čtvrtek večer záchranná služba do nemocnic poté, co se na dětském táboře u Chříče na severním Plzeňsku zřejmě přiotrávili z jídla. "Šestadvacet dětí jsme převezli hasičským evakuačním autobusem do pražských nemocnic. Proces je časově náročný, musíme jednotlivé pacienty zapisovat a ohlašovat v nemocnicích," uvedla mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. "Čtyřiadvacet děti a tři dospělé jsme pak převezli do nemocnic v Plzni," dodala.