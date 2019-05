Padla obžaloba v případu požáru Severochemy. Muži hrozí až osm let vězení

Požár Severochemy v Liberci míří k soudu. Státní zastupitelství podalo obžalobu k Okresnímu soudu Liberec na bývalého pracovníka chemičky, kterého letos v březnu obvinila policie. Ve čtvrtek večer to uvedla televize Nova, které tuto informaci potvrdili mluvčí libereckého státního zastupitelství Lukáš Paldura a Okresního soudu v Liberci Přemysl Pechlát. Muži je obžalován z obecného ohrožení a hrozí mu až osm let ve vězení. Hlavní líčení by mělo začít v půlce září.

Fotografie z požáru v Severochemě. | Foto: Deník / Redakce

K požáru, který způsobil podniku škodu za 140 milionů, došlo před dvěma lety v květnu. Po rozsáhlém vyšetřování policie obvinila jednoho z tehdejších zaměstnanců. „Veškeré znalecké posudky i odborné vyjádření potvrdily stanovenou hypotézu. Tedy, že požár vznikl v souvislosti s protiprávní činností jednoho ze zaměstnanců, který si chtěl nezákonně odčerpat chemikálii. Přitom ale došlo vlivem neodborné manipulace k elektrostatickému výboji a následnému rozsáhlému požáru,“ uvedla tehdy mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová. Podle televize Nova chtěl obžalovaný muž napustit do kanystru a ukrást kolem deseti litrů ředidla za zhruba 3 000 korun. Požár Severochemy podle policie způsobil zaměstnanec Přečíst článek › Požár Severochemy patřil k nejrozsáhlejším v historii Libereckého kraje. Zasahovalo u něj 120 hasičů z 26 jednotek. Byl vyhlášený zvláštní stupeň poplachu, hasiči uzavřeli okolní ulice a kromě zaměstnanců podniku evakuovali i obyvatelé blízkého okolí. Během požáru se zranil jeden ze zaměstnanců a jeden dobrovolný hasič. VIDEO: Černý dým zahalil Liberec. Hořelo v areálu Severochemy na Františkově Přečíst článek ›

