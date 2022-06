Obyvatelé popsali, že látka jim na chodbě domu dráždila dýchací cesty a nemohli kvůli tomu dýchat. „Nikdy jsem nic podobného necítil. Úplně to dusilo,“ přiblížil Václav Král, obyvatel bytu v prvním patře domu. Podle jeho slov ale v chodbě nebyl žádný dým.

V Jablonci unikla neznámá látka, zasáhla hasiče, záchranáře i desítky místních

24 obyvatel, 10 hasičů a dva policisté a jeden zdravotník skončili v nemocnicích. "Bylo to hlavně z preventivních důvodů k dalšímu dovyšetření. Byl mezi nimi i jeden náš záchranář," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Nejvíce lidí - 18 - skončilo v jablonecké nemocnici. Jako první do ní převezli tři muže, kteří se chemikálií nadýchali nejdříve. „To byl můj syn a dva muži, kteří si přijeli od něj koupit starší pračku. Šli do sklepa, kde se začali dusit,“ popsal Král.

Postupně záchranáři odvezli do nemocnic všechny obyvatele vchodu, většinou na pozorování. Příznaky ve formě podráždění dýchacích cest mělo 16 šestnáct hospitalizovaných v jablonecké nemocnici, když další dva, mezi nimi právě Václav Král, podepsali ve středu ráno revers a nemocnici opustili. Naopak jeho syn strávil noc z úterý na středu na JIP.

„Ale už mu je také líp. Jdu si akorát pro auto a jedu ke snaše. Kdoví, jak dlouho tam pobudu,“ rozloučil se Král. Další obyvatele domu převezly sanity večer a v noci do nemocnic v Liberci, do Mladé Boleslavi a dva do nemocnice v Jičíně. Lékařům vrtulník transportoval do Liberce protilátky, které se mohly nasadit v případě nutnosti. Nakonec nebyly potřeba.

Hasiči v úterý večer nedokázali zjistit příčinu, respektive zdroj úniku látky. Proto se na místo vrátili ve středu ráno s přesnějšími přístroji. Po hodině průzkumu byli ale skoro stejně tak daleko jako v noci. „Při kontrolním měření jsme ve středu ráno naměřili jen stopové prvky neznámé látky. Vzorky jsme tedy ihned odeslali do Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, abychom co nejrychleji zahájili rozbory vzorků, které jsme nabrali,“ poznamenal dopoledne ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Jan Hadrbolec. Látka se podle jeho slov objevovala dopoledne v nepatrném množství na několika místech chodby a schodiště.

Ve středu odpoledne bylo jasněji. Výsledky rozboru z chemické laboratoře z odebraných vzorků na několika místech domu podle hasičů obsahovaly pravděpodobně organická rozpouštědla jako hexilenglykol, methylbenzandehyd, acetylaceton, dimethylbenzandehyd a toluen. To nahrává domněnkám sousedů, že se mohlo jednat o „havárii“ ve varně pervitinu. Pro jeho výrobu jsou totiž jedovatá organická rozpouštědla nezbytná.

Policisté prohlédli jeden z bytů, v němž měli podezření, že se varna drog nachází. Údajně ale nic neodhalili. Přesto jde o jednu z variant, s níž policie pracuje. Případ zatím vyšetřuje jako obecné ohrožení.

Po dalším měření hasičů, které zjistilo, že neznámá látka z objektu v podstatě vyprchala, se lidé, kteří byli propuštěni z nemocnice, mohli vrátit domů. „Nebylo mi skoro nic, cítil jsem jen škrábání v krku. Raději jsem ale v nemocnici chvíli zůstal, abych zabránil nějakému překvapení,“ pousmál se mladší muž, který se do svého bytu vrátil ve středu odpoledne.