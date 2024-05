Mezinárodní ostuda. Čech jde do vězení za krádež papežova kříže v Bavorsku

Je to mezinárodní ostuda. Soud v bavorském Trauensteinu poslal v pondělí na dva a půl roku do vězení 53letého Čecha Jiřího M. za to, že z tamního kostela ukradl vzácný náprsní kříž bývalého papeže Benedikta XVI. Muž, který důvěrně zná kriminály hned v několika evropských zemích, se soudu k činu přiznal.

Odcizený prsní kříž. | Foto: DPA