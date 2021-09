„Kriminalisté šetřením zajistili kamerové záznamy, na kterých jsou zachyceni pouze dva ze čtyř podezřelých mužů. Pokud je na záběrech poznáváte, třeba i díky oblečení, které měli v době incidentu na sobě, nebo víte, kde by se mohli zdržovat, ozvěte se prosím na linku 158. V případě, že má k případu někdo jakékoliv informace nebo byl také svědkem události, ať se též ozve na tísňovou linku,“ dodala Violeta Siřišťová.

Mladík měl strach o svůj život, a tak agresory poslechl a vybral pro ně hotovost z bankomatu ve Verneřické ulici. Čtveřici nyní hrozí až osm let za mřížemi.

Jeden z agresorů pak mladíkovi sebral batoh, druhý telefon. Skupina využívala početní převahy, chlapci nadávala a pak po něm chtěla vybrat hotovost, kterou měl na svém účtu. „Slíbili mu, že pokud poslechne a vybrané peníze jim donese, vrátí mu zpět mobilní telefon. Poškozený se snažil ještě před nástupem do autobusu, ve kterém měli společně jet k bankomatu, před muži utéct, ale to se mu nepodařilo,“ doplnila mluvčí.

