Velkou sérii vloupání do osobních aut a krádeží autorádií objasnili policisté na Českolipsku. Za poničením 27 vozidel téměř výhradně značky Škoda Octavia stojí čtveřice mužů z Děčínska. Tři z nich byli recidivisté.

Minulý pátek spadla klec na zlodějskou partičku z Děčínska, která se v průběhu září na různých místech na Českolipsku vloupala do celkem 27 osobních vozidel. | Foto: PČR

Pachatelé se specializovali na na originální autorádia z octavií. „Jednou se ale za tmy spletli a omylem se pokusili vloupat do Škody Rapid. Když to zjistili, ani do auta nevnikli. Majiteli však stejně způsobili desetitisícovou škodu na karosérii a okně,“ uvedla mluvčí českolipské policie Ivana Baláková. Povedený čtyřlístek stihl na Českolipsku dohromady napáchat škodu za 134 tisíc korun.