Před soud míří kuriózní obžaloba. Muž je mimo jiné obžalován z toho, že zamkl svoji partnerku do skříně. Byla by to úsměvná historka, kdyby žena netrpěla klaustrofobií. Desítky minut v těsném prostoru pro ni byly takovým peklem, že utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu. Z události se dodnes nevzpamatovala a potřebuje odbornou péči. Dotyčnému hrozí vzhledem k následkům až osmiletý nepodmíněný trest.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Jak se Deníku podařilo zjistit, událost, kterou mladá matka z paměti už nikdy nevymaže, se odehrála loni v prosinci v malé vesnici na Klatovsku. Sedmačtyřicetiletý muž tam měl napadnout svoji o dvě desítky let mladší partnerku. „Nadával jí, přirazil ji na zeď, lehce ji škrtil,“ uvedl zdroj obeznámený s případem.

Dodal, že muž poté nebožačku zatáhl do spíže, kde po ní házel různé věci z regálů, např. mouku či zavařeniny. Mířil hlavně na hlavu. Trvalo to asi hodinu a půl a po celou dobu jí nedovolil odejít. Tím to ale zdaleka neskončilo.

Lupič z Ostravska vstoupí do historie. Hlavu zamotal policistům i lékařům

„Přestože věděl, že žena trpí klaustrofobií, zavřel ji na nejméně půl hodiny do skříně,“ popsal zdroj s tím, že ženu pak ještě během dne opakovaně napadal a způsobil jí různá zranění.

Ta naštěstí nebyla tak závažná, v pracovní neschopnosti s nimi byla dva týdny. Mnohem horší je rána, kterou utrpěla ženina psychika.

Pod vlivem drog?

Podle znalce, který ženu zkoumal, utrpěla v důsledku jednání svého partnera posttraumatickou stresovou poruchu. Ta se u ní projevuje zvýšenou úzkostí, má strach setkat se s útočníkem, bojí se chodit ven, má poruchy spánku a má strach o sebe i své dítě. Policistům řekla, že její partner byl podle ní nejspíše pod vlivem pervitinu, který pravidelně užívá.

Dodala, že právě pod vlivem drog se jeho chování měnilo, urážel ji a podezíral z různých věcí, například že ho sleduje pomocí kamer nebo že mu dává do jídla či pití jed.

Stala se obětí vraždy? Matka čtyř dětí záhadně zmizela, pohřešuje se deset let

„Muž v přípravném řízení uvedl, že si většinu z toho, co se onen den stalo, nepamatuje. Připustil jen, že byli ve spíži a že kolem sebe házel nějaké věci, ale odmítl, že by na ni např. mířil sklenicemi. Popřel i to, že by ji zavřel do skříně,“ uvedl zdroj.

Líčení by mělo být dle informací Deníku nařízeno letos na podzim.