„Měla jsem takové divné tušení, že za mnou někdo jde. Pak mi někdo zezadu dal ruku na pusu a chtěl mě odtáhnout do křoví. Snažila jsem se volat o pomoc a sednout si na zem, aby to měl těžší. Když mi povolil ruku na ústech, řekla jsem mu, ať si vezme peníze a nechá mě bejt,“ popsala dívka kriminalistům.

Při pádu na zem se dívce vyhrnula sukně. V tu chvíli ji násilník sáhl do rozkroku. Dívka vykřikla, muž sevření povolil a z místa odešel. Vyděšená dívka doběhla na internát a vše řekla vychovatelce a pak i policii. Naštěstí neutrpěla žádná zranění a kromě počátečního šoku, se na ní incident nijak vážně nepodepsal.

Událost se stala kousek od nemocnice, poblíž závory u stanice rychlé záchranné služby kolem deváté hodiny večer. Kriminalistům se po vyhodnocení kamer ve městě podařilo vytipovat muže z Havlíčkova Brodu, který by mohl mít čin na svědomí. Jde o devětačtyřicetiletého Aleše Jirsu. Jak se ukázalo, šel za dívkou už od náměstí a pak byl viděn, jak odchází z Husovy ulice.

Vlas na bundě

„Absolutně a totálně se necítím být vinen. Za dívkou jsem šel, ale nijak jsem si ji nevšímal. Když jsem došel k parku u nemocnice, viděl jsem nějakého muže, jak jde za ní. Při močení jsem zaslechl výkřik. Tušil jsem o co jde, ale na místě už nikdo nebyl, tak jsem šel domů,“ tvrdil Jirsa ve čtvrtek 13. února u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, kde čelil obvinění z pokusu o znásilnění. Za to mu hrozil trest od dvou do deseti let.

Nakonec dostal trest na dva roky s podmínkou na tři roky a musí být pod dohledem úředníků. Podle soudu to byl Jirsa, kdo dívku přepadl. Hlavním důkazem proti němu jsou záznamy z kamer a především pak vlas dívky, který kriminalisté našli na límci jeho bundy. Genetickou shodu potvrdili kriminalističtí experti z Brna.

„Vlas se mohl na moji bundu dostat větrem, když jsem přišel na místo činu,“ tvrdil soudu Jirsa. Podle soudce Jana Doležala by to byla velká náhoda.

„Že by za to mohl vítr je naprosto nelogické, protože obžalovaný řekl, že na místo přišel, když už tam nikdo nebyl. Že by tam na něj vlas poškozené jen tak ve vzduchu čekal je nepravděpodobné,“ uvedl soudce Doležal.

Chtěl si sáhnout

Jirsa je svobodný. Trestán byl pouze jednou v 80. letech za majetkovou trestnou činnost. Podle znalců netrpí duševní poruchou ani žádnou sexuální deviací. Má ale problém najít si stálou partnerku. Podle soudu nebylo motivem jeho činu dosáhnout pohlavního styku, ale chtěl si takzvaně sáhnout. Soudce upozornil, že sice nedošlo k nejhoršímu, ale jde o závažný čin a není možné, aby někdo chodil po městě a přepadal ženy.

Jirsa s rozsudek nesouhlasí. Na případné odvolání si nechal lhůtu, stejně jako státní zástupce. Není tak vyloučeno, že se případem ještě bude muset zabývat odvolací soud v Pardubicích.