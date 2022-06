Odpoledne požádala policejní mluvčí Vlasta Suchánková o pomoc veřejnost – a to v prioritním režimu pátrání „dítě v ohrožení“. „Oba mají údajně sklony k sebepoškozování,“ konstatovala s tím, že není tudíž vyloučeno, že by si mohli ublížit. Připomněla, že kdokoli pohřešované uvidí, ať už společně, nebo jednotlivě, měl by ihned zavolat na linku 158.