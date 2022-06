Soud poslal do vazby dalšího obviněného v kauze Hlubuček. Jde o podnikatele Kosa

ČTK

Soud poslal do vazby podnikatele Pavla Kosa, čtvrtého z obviněných v kauze korupce v pražském dopravním podniku. Novinářům to na místě řekl mužův advokát Vlastimil Rampula. Podle informací uniklých do médií z policejních spisů je Kos blízkým spolupracovníkem Michala Redla, údajného šéfa organizované zločinecké skupiny.

Policisté přivádějí podnikatele Pavla Kose k soudu, který rozhodoval o jeho vazbě, 21. června 2022, Praha. | Foto: ČTK