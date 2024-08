ČTK dnes 15:21

Slovenský nejvyšší soud v úterý zamítl stížnost českého občana Pavla Zítka proti rozhodnutí nižšího soudu o jeho vydání do Česka na základě zatykače okresního soudu v Chomutově a o jeho vzetí do vydávací vazby. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytla mluvčí slovenského nejvyššího soudu Alexandra Važanová.