Kruté činy se na Šumavě neodehrávají jenv populárním seriálu Policie Modrava. Jak Deník zjistil,v jedné tamní malé vesničce žil ještě před pár dny tyran, který vládl doma mimořádně krutě. Jeho oběťmi byly manželka a její dcera. Teď si obě mohou alespoň trochu oddychnout – 40letý muž je za mřížemi, kde čeká na soud.

OBĚ ŽENY TÝRAL DLOUHÉ ROKY

Policie o případu oficiálně neinformovala, podle zjištění Deníku ale prožívaly s tyranem jeho o 16 let starší manželka a její dnes již více než 30letá dcera peklo, které si málokdo umí představit. Bezdůvodně je velmi často slovně i fyzicky napadal. „Nevlastní dceři vulgárně nadával, bil ji pěstmi, mačkal jí poprsí, tahal ji za vlasy ze schodů a škrtil ji. Své manželce dokonce vyhrožoval s nožem v ruce usmrcením, plival na nia zlomil jí prst. Obě ženy ale z obavyz jeho dalšího agresivního jednání nevyhledaly pomoc,“ informoval Deník zdroj obeznámený s vyšetřováním. Dodal, že agresor oběma ženám diktoval, jak se mají chovat, nesměly se stýkat se známými a všechny vydělané peníze musely posílat na účty, kam měl přístup jen on. Když si chtěly něco koupit, musel to schválit, jinak neměly šanci.

PODEZŘELÝ JE I ZE ZNEUŽÍVÁNÍ

A to není vše, policisté dále prověřují podezření, že muž svoji nevlastní dceru pohlavně zneužívá už od doby, kdy jí ještě nebylo ani patnáct let. „Zhruba od jejích šestnácti let ji začal přemlouvat k pohlavnímu styku. Když nesouhlasila, muselas ním absolvovat vzájemnou masturbaci. Později s ní měl opakovaně pohlavní styk,a to i přes její odpor,“ dodal zdroj.

Vše se provalilo až letos v srpnu, kdy byl muž vykázán policisty z domova. Později se pokusil o sebevraždu, ale neúspěšně. Podle dostupných informací právě v té době kontaktoval obě ženy a snažil se je přimět ke změně výpovědí, a tak nakonec skončil za mřížemi .

„Státní zástupkyně navrhla jeho vzetí do vazby ze všech tří důvodů – nebezpečí, že by se skrýval nebo uprchl, nebezpečí, že by mohl ovlivňovat svědky, a nebezpečí, že by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ řekl Deníku mluvčí klatovského okresního soudu Jan Kasal. Dodal, že soud akceptoval druhý a třetí důvod, a muž byl tedy v září vzat do vazby. Podal si ale stížnost, a tak o tom, zda za mřížemi zůstane, rozhodne Krajský soud v Plzni.

V případě odsouzení by mohl jít tyran do vězení až na deset let.