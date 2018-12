Třiadvacet tisíc. O tolik peněz přišel v neděli v brněnské Nádražní ulici pětačtyřicetiletý muž, kterého okradl kapesní zloděj. Podobně dopadla žena, co přišla v jednom z tamních obchodních domů o mobilní telefon za čtyři a půl tisíce. Další pak zloděj ukradl peněženku s doklady a platební kartou. Podle policistů se v období před vánočními svátky riziko kapesních krádeží kvůli násobně většímu počtu lidí v obchodech zvyšuje.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

„V tomto období je to klasický scénář. Davy lidí se nahrnou do obchodních domů a supermarketů. Všude je shon, zmatek a tlačenice. Lidé jsou roztržití, ve stresu a nehlídají si své věci,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Za loňský rok lidé v Jihomoravském kraji nahlásili 1 268 takových případů se škodou přes sedm milionů korun. Do konce letošního října jich pak policisté řešili 823 se škodou přes 5,5 milionu. V závěru roku se jedná zhruba o více než stovku ohlášených kapesních krádeží měsíčně. To často bývá o několik desítek případů víc než v ostatních měsících. Dopadnout pachatele se přitom policii podaří jen ve zlomku případů. Vyjasní přibližně každý patnáctý.

Nenechávat tašku v nákupním vozíku

Za typický příklad snadné kořisti uvedl Malášek tašku s osobními věcmi odloženou v nákupním vozíku, otevřenou kabelku nebo batoh přes rameno a peněženku v zadní kapse kalhot.

„V takových případech pak zloději nemají s ukradením cenných věcí moc práce. Stačí okamžik a taška je z vozíku pryč. Nejčastěji se pochopitelně kapsáři zaměřují na hotovost, platební karty a mobilní telefony,“ dodal policista.

Okradení lidé by podle něj měly ztrátu cenných věcí co nejrychleji nahlásit policii, úřadům a také bance. „Spousta lidí má v peněžence napsaný PIN k platební kartě. Včasnou blokací karty se dá ještě leccos zachránit, ale bohužel to neplatí vždy. Zloději k další trestné činnosti dokáží využít i osobní doklady i proto by jejich krádež měli lidé úřadům okamžitě nahlásit,“ upřesnil Malášek.

Dodal, že zloději se nesoustředí jen na místa s větším počtem lidí. Kromě obchodů, nádraží a nástupišť jsou pro ně v těchto dnech atraktivní také parkoviště v jejich blízkosti. V autech nechávají lidé ve spěchu cenné věci přímo zlodějům na očích.

I proto policisté posilují před Vánocemi v těchto lokalitách hlídky. Při preventivních akcích nakupující upozorňují na rizika kapesních krádeží a radí, jak se jim vyhnout. Na kapsáře upozorňují také v samotných obchodech v hlášeních. Spolupracují s policií, které v případě potřeby poskytují záznamy z bezpečnostních kamer.

„Krádeže samozřejmě čas od času v našich prodejnách zaznamenáváme. Nejedná se však o časté případy. Ve většině našich prodejen máme totiž pracovníky ostrahy, jejichž přítomnost působí preventivně a díky jejich činnosti lze případné krádeže eliminovat. Úkolem ostrahy je právě tyto situace předvídat a předcházet jim,“ uvedla mluvčí obchodního řetězce Lidl Zuzana Holá.

Někteří lidé raději nákupy ve velkých obchodních centrech před Vánocemi vynechávají. „Do obchodních domů a nákupních center těsně před Vánocemi nechodím. Dárky kupuji s předstihem nebo přes internet. Je to pro mě klidnější varianta,“ řekl například Martin Fořtík z Blanska.