O to zajímavější je případ od Okresního soudu v Jihlavě, kde na lavici obžalovaných před pár dny usedli dva muži a jedna žena. Hlavní obžalovaný Michal Hošek, původem z Pelhřimovska, na různých místech Jihlavy od června 2022 do září 2023 vyrobil stovky gramů pervitinu .

Tvrdou drogu pak mezi uživatele distribuoval přes dva spoluobžalované, pětatřicetiletého invalidního důchodce Jaroslava Noháčka z Ostravska a šestatřicetiletou, nezaměstnanou Ditu Jechničkovou. Sedmačtyřicetiletý Hošek je živnostník, ale po svém odhalení skončil ve vazbě v Brně.

„Obžalovaný Noháček od Hoška nakupoval po dobu nejméně pěti měsíců, a to každý týden, zhruba pět gramů drogy. Měl to pro vlastní potřebu, ale část prodával lidem na Ostravsku,“ přiblížil jihlavský okresní státní zástupce Kamil Špelda.

Obdobně se podle obžaloby chovala i Jechničková, která postupně nakoupila nejméně padesát gramů pervitinu. Gram bílého prášku oba dealeři nakupovali za cenu od 800 do jednoho tisíce korun. Uživatelé pak za drogu zaplatili zhruba dva a půl tisíce korun za gram.

Hošek pervitin vyráběl v garážích v ulici U Cihelny a na pozemku zahrádkářské kolonie v Jihlavě. Vyrobený pervitin předával zájemcům buď přímo v garáži, nebo před jedním z obchodních domů. Za vyrobenou drogu inkasoval desítky tisíc korun.

Hošek nakonec u soudu přiznal vinu. Soud ho za výrobu pervitinu a porušení zákazu řízení poslal do vězení na pět let. Soud mu kromě toho nařídil propadnutí věcí, jež používal k výrobě drogy. Noháček má jít do vězení na dva a půl roku. Jechničková pak ještě vyvázla s výchovným trestem. Dostala jeden rok s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let. V jejím případě je rozsudek pravomocný.

„Ostatní si ponechali lhůtu na případné odvolání, včetně mě,“ dodal žalobce Špelda. Pokud se někdo z obžalovaných odvolá, bude se ještě muset případem zabývat Krajský soud v Brně.