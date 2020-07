Otřesný případ týrání psa řeší policisté v Plzni. Pětadvacetiletý student tamní lékařské fakulty Martin Š. je podezřelý, že na svém čtyřletém Jack Rusell teriérovi jménem Artuš dělal různé lékařské pokusy, které zvíře přivedly na pokraj smrti. Psovi zachránil život mladíkův otec, známý plzeňský lékař, který kvůli stavu zvířete kontaktoval plzeňskou veterinární kliniku.

Veterinářka Markéta Janoušková ošetřuje čtyřletého týraného Jack Rusell teriéra na veterinární klinice v Kleisslově ulici na Roudné. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

„Artuš se k nám dostal zhruba před čtrnácti dny po domluvě s otcem majitele, který se už nechtěl koukat na to, jak pes vypadá. Do ordinace ho přivedli úplně apatického, hubeného, se zlomenou stehenní kostí na zadní noze a s nekrózami, které měl za krkem a na zádech. Má také defekt rohovky a při příjmu měl oko úplně modré, to už se ale dnes dobře hojí," řekla Deníku veterinářka Markéta Janoušková z plzeňské veterinární kliniky Kleisslova.