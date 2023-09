Na verdikt čekají i v psím útulku, kde se Míša zotavuje. Nejen, že ho nemohou vydat do rukou nové paničky, ale dokonce mají obavu, že by se mohl vrátit zpět do rodiny chovatele, byť ta si po odebrání Míši pořídila již nového psa.

Ze záběrů mrazí. Pes byl připoutaný na skobě u zdi, řetěz měl zarostlý do krku

Týrání Míši v Černošíně na Tachovsku bylo odhaleno náhodou v polovině května, kdy na místo vyjela policie kvůli jiné záležitosti. Zbědovaný pes neunikl jejich pozornosti. Informovali veterináře a ti se obrátili na Karla Bobála ze Záchranné stanice živočichů Studánka. Ten psa rodině ihned za asistence policie odebral.

„Bylo to týrání zvířete. Pes žil v hrozných podmínkách. Měl prošitou karabinu skrz krk, aby se nedostal ze řetězu, který měl zarostlý do krku. Neměl vodu, krmení bylo plesnivé, původně to byla snad nějaká omáčka či polévka. Byl uvázaný u skoby ve zdi, neměl pelíšek, neměl se kam schovat,“ popsal tehdy Deníku Bobál s tím, že Míša byl převezen nejprve k veterinářce k ošetření a poté do útulku.

Do nové rodiny Míša nesmí

V Psím domově Nora se o něj starají dodnes. „Krk už má zahojený, ale raději mu nedáváme obojek, nýbrž kšíry, pořád je to citlivé,“ vysvětlil Bobál. Řelů, že o Míšu má zájem jedna žena, která ho pravidelně navštěvuje a chodí s ním na procházky, ale vydat jí ho natrvalo není možné. „Z legislativních důvodů to nejde, neboť jde o trestný čin a případ je stále otevřen. A je otázkou, kdy to vůbec půjde. Může se taky stát, že rodinní příslušníci chovatele řeknou, že ho chtějí zpět,“ posteskl si Bobál.

Dodal, že podle jeho informací si už rodina dokonce pořídila nového psa. „Není na řetězu, ale na nějakém laně. Má tam prý uklizeno, nicméně to budu raději konzultovat s Krajskou veterinární správou, aby se tam jeli podívat,“ dodal Bobál.

Jeho obavám se nelze divit, i policie Deníku potvrdila, že Míša trpěl velmi dlouho. „K činu docházelo od začátku roku 2022 do poloviny května 2023, kdy byl majiteli pes odebrán,“ konstatovala Šmaterová.

A jaký trest by podle Bobála byl adekvátní? „Natvrdo,“ má jasno zvířecí záchranář, že chovatel patří za mříže. V kraji sice už za týrání zvířat několik nepodmíněných trestů padlo, byť krátkodobých, většinou ale tyrani zvířat za mřížemi nekončí. Např. muž z Klatovska, jenž před několika lety nechal v kotci bez žrádla a pití dvě fenky, jež byly nalezeny na pokraji smrti, dostal mírnou podmínku. Některé případy jsou stále v běhu, např. kauza plzeňského studenta, jenž dělal na svém psovi medicínské pokusy.