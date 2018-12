/FOTOGALERIE/ Vážná mnohačetná zranění utrpěla v neděli 23. prosince večer spolujezdkyně z osobního automobilu značky Mercedes, kterou za silného deště jiné vozidlo stejné tovární značky srazilo na komunikaci I/6 u Řevničova. Podle dostupných informací měl ženě z auta utéct pes, pro kterého se na silnici vydala.

Hasiči společně se záchranáři následně ženu odmrštěnou do příkopu a prvotně ošetřenou transportovali do vrtulníku, jehož posádka pak pacientku letecky přepravila do jedné z pražských nemocnic. Pes vyvázl bez zranění.

Silnice byla v obou směrech uzavřena. Rakovničtí policisté a kriminalisté nehodu zadokumentovali a nadále se zabývají veškerými okolnostmi jejího vzniku.