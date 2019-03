V Hrádecké ulici v Plzni vběhla teprve pětiletá dívka do vozovky právě ve chvíli, kdy projížděl dvaašedesátiletý motorkář. Řidič nestihl včas zabrzdit a s dítětem se střetl.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Na plzeňskou Doubravku proto v sobotu v podvečer vyjížděli záchranáři, aby si děvčátko převzali do péče. Zranění naštěstí nebyla vážná. "S lehčím zraněním byla osoba mladší 18 let transportována do Fakultní nemocnice na Lochotíně," sdělila mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.