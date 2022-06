Marek Doležal působil za TOP 09 jako místostarosta Prahy 9 a v dozorčí radě dopravního podniku (DPP). V dozorčí radě už skončil a funkci místostarosty složil v okamžiku, kdy o něm jednalo vedení TOP 09. Doležal není mezi obviněnými v kauze korupce v dopravním podniku, končí ale kvůli svým kontaktům se stíhanými aktéry kauzy.

„V minulých dnech se moje jméno bez konkrétní souvislosti objevilo v případu kolem pražského dopravního podniku. Ač neexistuje ani náznak toho, že bych se jakkoliv podílel na činnosti stíhaných osob, političtí oponenti ze mě udělali dalšího aktéra příběhu," napsal Doležal ČTK. Doplnil, že svými rezignacemi nepřiznává žádné provinění.

Podle náměstka pražského primátora Adama Scheinherra (Praha Sobě) Doležal po boku Hlubučka navrhoval volbu stíhaného Mateje Augustína do představenstva DPP. Zároveň se podle náměstka Doležal objevil v policejních odposleších.

Podezřelé schůzky s Redlem

Volební manažer TOP 09 Jiři Fremr není z ničeho obviněn, nicméně i jeho zachytily policejní kamery a odposlechy při podezřelých schůzkách s Redlem. „Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást," řekl například Michal Redl 19. listopadu 2020 na schůzce s Fremrem.

Pospíšil už dříve odmítl, že by měl s kauzou něco společného. „Nemám s kauzou Hlubuček nic společného, pana Augustína (obviněný ekonomický ředitel DPP – pozn. red.) přivedl a prosazoval Petr Hlubuček a zvolil ho do vedení dopravního podniku Adam Scheinherr,“ ohradil se proti obviněním, kterými ho na sociálních sítích častoval lídr Praha sobě Jan Čižinský. Na něho teď chce Pospíšil podat žalobu.

První kolo v politické „umývárně“ už má za sebou i STAN. Stíhaný Hlubuček skončil v hnutí i ve funkcích na magistrátu a radnicích. Post ministra školství i místopředsednickou židli ve STAN opouští Petr Gazdík. Ukázalo se totiž, že jeho styky s Redlem nebyly pouze společenské, ale zahrnovaly i lyžovačku v Alpách. Další obviněný, šéf IT v DPP Luděk Šteffel podle médií působil i na Gazdíkově ministerstvu jako poradce.

Členem STAN, alespoň dočasně, už není europoslanec Stanislav Polčák, který se také znal s Michalem Redlem. „Rozhodl jsem se pozastavit své členství v hnutí STAN. Stejně jako Petr Gazdík nejsem aktérem současné kauzy kolem městských zakázek v Praze,“ uvedl Polčák. Podle opozice v pražském zastupitelstvu to byl právě Polčák, který se radil s Redlem o personálním obsazování některých úřednických míst na magistrátu a následně vše v minulém volebním období konzultoval s radní Janou Plamínkovou (STAN). Ta mimochodem nyní v současné radě nahradila Hlubučka.

Kauza Hlubuček stručně



15. června podnikla policie razii na pražském magistrátu, v dopravním podniku a na dalších skoro 40 místech. Posléze zatkla několik lidí, mezi nimi i náměstka primátora Petra Hlubučka.



Kvůli účasti v organizované zločinecké skupině a korupci obvinila policie Hlubučka, lobbistu Michala Redla, kterého považuje za hlavu gangu, a dalších 9 lidí. Hlubuček a další tři obvinění skončili ve vazbě.



Michal Redl ze Zlína podnikal s uprchlým mafiánem Radovanem Krejčířem. Odsouzení se vyhnul díky posudku, že je nesvéprávný. Podle médií je svéprávnosti zbaven i v současné době.



Gang podle policie vydíral podnikatele a chtěl od nich úplatky za to, že dostanou nebo jim zůstanou zakázky od DPP. Zároveň se obvinění snažili obsadit místa ve vedení DPP i jinde spřízněnými osobami a ovládnout hospodaření DPP a tok peněz ve firmě.



Jeden z obviněných, obchodník Petr Adam, byl 20. června nalezen mrtvý. Podle prvních zjištění spáchal sebevraždu.



Hlubuček skončil jako náměstek primátora, člen dozorčí rady DPP, člen dozorčí rady Pražských služeb, starosta Lysolají, kandidát do komunálních voleb za STAN a šéf pražské organizace STAN. Kromě něho skončil v dozorčí radě DPP i místostarosta Prahy 9 Marek Doležal (TOP 09). Ten není vyšetřován ani obviněn, ale s obviněnými se stýkal.



Marek Doležal rezignoval i na post místostarosty Prahy 9. Vedení TOP 09 ho vyzvalo k odchodu ze strany, případně ho vyloučí.



Kauza už stála funkce ve vládě i hnutí STAN ministra školství Petra Gazdíka, který se stýkal s lobbistou Michalem Redlem. Europoslanec Stanislav Polčák pozastavil své členství v hnutí STAN, i on se stýkal s Redlem.



Z vedení DPP už museli odejít manažeři, kteří jsou rovněž v kauze obviněni – ekonomický ředitel Matej Augustín, šéf IT Luděk Šteffel, šéf právního odboru Dalibor Kučera a vedoucí odboru technické správy objektů Martin Vejsada.



V radě hlavního města nahradila Hlubučka Jana Plamínková, ovšem i té opozice i koaliční partneři vyčítají, že v minulosti se s Redlem radila o obsazování míst ředitelů magistrátních odborů. Kontakt jí údajně zprostředkoval Polčák.