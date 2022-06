"V souvislosti s tím se objevila dosud nikým a ničím nepodložená obvinění, že se jedná o nelegální úniky informací, k nimž došlo prostřednictvím advokátů," uvedlo nyní představenstvo ČAK a dodalo, že jistou obavu v tomto směru vyslovil Blažek minulý pátek v Senátu.

"Situace, kdy se orgány činné v trestním řízení snaží paušálně svalovat vinu za obdobné úniky na advokáty, není ničím novým. Naopak, děje se to opakovaně. Taková obvinění však zcela postrádají logiku," napsala komora.

Obvinění až bulvárního charakteru

"Je nutné důsledně odlišit, kdy a v jakém rozsahu se určité informace ze spisu objevily v médiích a zda všechny byly obsahem listin, které při zahájení trestního stíhání obdrželi obvinění a jejich obhájci. Obhájci přitom dosud neměli možnost seznámit se se spisem. Sami novináři pak citují policejní zdroje," poznamenala ČAK.

Upozornila na to, že podle Blažka obsahuje obvinění i informace až bulvárního charakteru. "Je v rozporu s principy elementární logiky, aby se na úniku informací hrubě dehonestujících a obsahujících intimní detaily o obviněných podíleli jejich advokáti," uvedla profesní organizace.

"O pravdivosti obvinění advokátů z úniků informací tak lze vážně pochybovat. Samozřejmě, pokud by Česká advokátní komora obdržela důkazy o tom, že se informace, na něž se vztahuje zákaz zveřejnění, dostaly do médií v důsledku toho, že advokát porušil své zákonné povinnosti, postupovala by standardním způsobem – věcí by se neprodleně zabývala kontrolní rada ČAK a v případě podání kárné žaloby pak kárný senát," uzavřela komora.

Kauza Dozimetr personálně výrazně zasáhla vládní hnutí STAN. Kvůli kontaktům s Redlem ohlásil rezignaci k 30. červnu ministr školství Petr Gazdík. Ze stejného důvodu pozastavil členství ve STAN europoslanec Stanislav Polčák. Odmítli ale, že by byli do případu jakkoli zapojeni.