„Prostřednictvím nadpraporčíka Karíma Nemraha, bratra Zakaríy Nemraha, služebně zařazeného na odboru hospodářské kriminality SKPV, Obvodní ředitelství Prahy 3, zjišťovali informace z centrální databáze Registru vozidel, do něhož měl policista v souvislosti s plněním služebních úkolů přístup,“ stojí údajně v dokumentu.

Zakaría Nemrah je podnikatel, který má společně s dvanácti dalšími figurovat na seznamu obviněných. Jeho bratr údajně provedl minimálně dvě lustrace dalšího obviněného, podnikatele Pavla Kose. Podle dostupných informací detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) podezřelé lustrace zaznamenali. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která má na starosti kontrolní a vyšetřovací činnost příslušníků a zaměstnanců policie, ovšem o podezření prý ještě ve čtvrtek nevěděla.



Organizovaná skupina kolem Hlubučka a lobbisty Michala Redla se údajně snažila být co nejobezřetnější a hlídat si, aby policie při případném sledování získala co nejméně informací. O zakázkách dopravního podniku se prý mluvilo výhradně v Redlově bytě v pražské Dlážděné ulici, a ani tam se nesměly říkat konkrétní částky. Mohly se prý jen psát na tablet, ukázat ostatním a pak zase smazat. Detektivové ovšem do bytu nainstalovali i kamery.

Můžeme krást. Hlubučkův gang řídil muž ze Zlína s vazbami na Krejčíře

Redl také měl rozdat členům skupiny šifrované telefony, ekonomický ředitel dopravního podniku Matej Augustín zase měl vypustit mezi lidi, od nichž by se dal získat úplatek, vizitky s číslem 508, které zároveň označuje i číslo jeho kanceláře v dopravním podniku. Když pak někdo před Augustínem takovou vizitku vytáhl, ředitelovi prý bylo jasné, že jde o člověka, s nímž může jednat na rovinu.

Redlův osobní řidič Ivo Pitrman, další ze seznamu obviněných, pak prý najímal odborné firmy, které členům skupiny důkladně skenovaly kanceláře, byty, auta a další. Prohlídky a kontroly měly odhalit případné policejní odposlechy.

Při středeční razii na pražském magistrátu, v dopravním podniku (DPP) a na dalších místech metropole se detektivům NCOZ podařilo dostihnout jedenáct lidí. Další dva byli prý v zahraničí, náměstek dopravního podniku Matej Augustín na Slovensku a lobbista Pavel Dovhomilja v Chorvatsku.

Seznam obviněných

Na seznamu obviněných údajně jsou lobbista Michal Redl, náměstek Petr Hlubuček, podnikatelé Pavel Kos, Pavel Dovhomilja, Zakaría Nemrah, Maroš Jančovič a Jindřich Špringl. Dále na něm figurují člen představenstva dopravního podniku a ekonomický šéf Matej Augustín, Vedoucí Jednotky informačních technologií dopravního podniku Luděk Šteffel, šéf právního odboru dopravního podniku Dalibor Kučera, vedoucí odboru technické správy objektů dopravního podniku Martin Vejsada, osobní řidič Michala Redla Ivo Pitrman a obchodní zástupce firmy Komo-Com Petr Adam.



Tito lidé se měli pokusit ovládnout penězovody v městské firmě s miliardových rozpočtem, tedy v pražském dopravním podniku. Organizovaná skupina se údajně začala formovat v letech 2018 a 2019, v době, kdy se Hlubuček stal náměstkem pražského primátora. Cílem prý bylo obsadit klíčové pozice v dopravním podniku, ovlivňovat výběrová řízení a od vybraných firem dostávat úplatky. Pomáhat jí v tom měli dosazení spřátelní manažeři.



Detektivové (NCOZ) provedli ve středu razii na pražském magistrátu, v dopravním podniku a na dalších místech metropole. Mělo jich celkem být zhruba 40. Policisté vtrhli ten samý den také na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje v Říčanech. Podle Seznam Zpráv zásah souvisel s raziemi v hlavním městě. Dopravní podnik zadal ve čtvrtek ráno forenzní audit, který se zaměřuje na odhalení účetních podvodů, zpronevěr a podobných záležitostí.

Tady je Hlubučkovo: Do Lysolají přitáhl spoustu peněz, říkají místní

Petr Hlubuček se stal v roce 2010 starostou Lysolají. Nejprve kandidoval jako nezávislý, později za Starosty. Do hnutí STAN vstoupil v roce 2016, poté byl členem předsednictva a celostátního výboru hnutí a předsedou jeho pražské organizace. Seznam Zprávy letos v dubnu informovaly o údajných nejasnostech kolem Hlubučkových nákupů bytů ve Španělsku v uplynulých letech, z nichž si část pořídil s životním partnerem a lysolajským zastupitelem Jiřím Karvánkem (STAN). Náměstek primátora ale odmítl, že by se v této souvislosti dopustil nějakého pochybení.



Hlubuček v noci na čtvrtek rezignoval na veškeré stranické funkce včetně své pozice na kandidátce. V tiskové zprávě uvedl, že tak učinil poté, co se jeho setrvání ve funkci stalo zástupným tématem některých členů zastupitelstva hlavního města pro nedůvodnou politickou kritiku hnutí Starostové a nezávislí. Odešel i z dozorčích rad Pražských služeb a DPP, starostou pražských Lysolají zůstává.

Michal Redl je zlínský lobbista a byznysmen. V minulosti spolupracoval s uprchlým českým podnikatelem Radovanem Krejčířem. Redla soudy v souvislosti s kauzami kolem Krejčíře minuly díky lékařskému potvrzení o vážné duševní poruše. DPP je největší městskou firmou, která provozuje metro, tramvaje, autobusy nebo lanovku. Zaměstnává zhruba 11 000 lidí. Město financuje fungování podniku prostřednictvím tzv. kompenzací. Loni na ně hlavní město dalo asi 15,2 miliardy a v letošním roce je v rozpočtu vyčleněno více než 16,76 miliardy.