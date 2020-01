Riskujícího řidiče, který v první polovině ledna v Lovosicích málem srazil maminku s kočárkem přímo na přechodu pro chodce, se policistům podařilo vypátrat. Informovala o tom mluvčí litoměřické policie Pavla Kofrová.

Riskantní jízda v Lovosicích zaznamenaná palubní kamerou | Video: Pavel Popardowski

„Policisté řidiče našli po intenzivním a operativním pátrání. Jedná se o 18letého mladíka z Litoměřicka,“ uvedla mluvčí. Dotyčný policistům nejprve uváděl, že to nebyl on, kdo nebezpečnou jízdou mohl způsobit neštěstí. „Pod tíhou důkazů shromážděných policisty mu nezbylo než jít s pravdou ven. Za přestupkové jednání mu nyní hrozí zákaz řízení od šesti měsíců do jednoho roku a finanční postih,“ doplnila Kofrová.