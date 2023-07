Od ledna se v Česku zpřísní tresty pro piráty silnic. Za nejzávažnější přestupky budou moci přijít o řidičské oprávnění až na tři roky. Tvrdší tresty by měla zavést novela zákona o silničním provozu a její aktualizovaný bodový systém. Pokud ji posvětí senátoři a následně i podepíše prezident, začne platit od ledna. Přísnější české tresty nejsou ovšem v porovnání s těmi rakouskými až tak „dramatické“.

Je čtvrtek 13. července krátce před osmou hodinou večer. Dálniční policisté kontrolují na dálnici D3 poblíž města Borek v jižních Čechách dodržování maximální povolené rychlosti. Najednou kolem nich prosviští bílé osobní auto značky Porsche. Naměřená rychlost jízdy je 251 kilometrů za hodinu, tedy skoro dvojnásobek maximální povolené rychlosti na dálnicích v Česku. Policistům se řidiče podařilo zadržet. Ve správním řízení mu hrozí pokuta pět až deset tisíc korun, pět trestných bodů a ztráta řidičského oprávnění na šest až dvanáct měsíců.

V Česku řeší policisté každoročně necelých sto tisíc dopravních nehod. Jednou z hlavních příčin je nepřiměřená rychlost. Do této kategorie policie řadí nejen překročení maximální povolené rychlosti, ale také i třeba nehody s nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky.

Jen v loňském roce se kvůli nepřiměřené rychlosti stalo více než 12 tisíc nehod a zemřelo při nich 180 lidí. Oproti roku 2021 se tak stalo o téměř devět set nehod méně, ovšem počet obětí o šest vzrostl. Nedodržování rychlosti jak v obci, tak i mimo ni, patří mezi nejčastější přestupky řidičů.

„Za loňský rok jsme evidovali celkem 149 401 těchto deliktů z celkového počtu 466 200 zjištěných přestupků službou dopravní policie. Nutno dodat, že násobně častější je rychlá jízda v obci,“ podotkl ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Tresty budou tvrdší

Na rizikové šoféry se chce zaměřit ministerstvo dopravy, nejzávažnější přestupky by se měly postihovat přísněji. „Nový bodový systém si více došlápne na piráty silnic. Tedy na ty, kteří páchají vědomě ty nejnebezpečnější přestupky, a ohrožují tak všechny okolo sebe. Prodlužujeme délku zákazu řízení až na tři roky a rozšiřujeme škálu přestupků, za které je možné zabavit řidičák hned na místě,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).



Nový bodový systém by měl začít platit od ledna. Pokud se tak stane, řidič porsche z úvodu textu by za rychlou jízdu vyfasoval mnohem přísnější trest. Ve správním řízení by mu hrozila pokuta od sedmi do pětadvaceti tisíc korun, k tomu šest bodů a ztráta řidičského oprávnění na šest měsíců až tři roky. Pokud ten samý přestupek šofér spáchá podruhé, přijde o řidičský průkaz. Rizikoví řidiči by měli počítat i s tím, že při snaze získat „řidičák“ zpět je nemine povinná účast na terapeutických kurzech.

Podle dopravních expertů jsou tresty i tak stále nedostatečné. „Až ve 40 procentech všech smrtelných nehod sehrává svou roli agrese. Až sedm řidičů z deseti se navíc nechá snadno vyprovokovat. Nebezpečné chování na silnicích je problém, ovšem nejen český, ale celosvětový,“ sdělil předseda Platformy Vize 0 Roman Budský. Podle něj je potřeba projevy agrese - vysoká rychlost či třeba vybržďování - trestat přísněji.

Nové sazebníky trestů nejsou dostatečné ani podle zástupců motoristů. „Stále máme k těmto řidičům spíše benevolentní přístup. Přitom oni ohrožují na životě všechny ostatní účastníky. Ve Skandinávii, Francii či třeba Itálii hrozí za výrazné překročení rychlosti vysoké pokuty, policisté mohou i zabavit auto. Při agresivním stylu jízdu třeba v Maďarsku hrozí vězení. V Polsku policisté mohou zabavit vůz nejen za vysokou rychlost, ale i jízdu pod vlivem alkoholu. My jsme v Česku stále jakýmsi ostrůvkem s měkčími tresty,“ upozornil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Přísné postihy v Rakousku

Trpělivost s piráty silnic naopak došla zákonodárcům v sousedním Rakousku. Od března příštího roku budou policisté řidičům, kteří překročí v obci rychlost o 60 kilometrů za hodinu a o více než 70 kilometrů za hodinu mimo obec, zabavovat auta. K tomu obdrží šofér pokutu až pět tisíc eur (cca 117 tisíc korun).

„Každý, kdo se honí přes dálnici na 230, ohrožuje lidské životy. Toto je jejich záměrné rozhodnutí a v budoucnu pro ně bude mít jasný důsledek: zabavení vozidla a v obzvláště nebezpečných případech následně dražba auta. Speeder balíček je důležitým krokem pro bezpečnost provozu,“ napsala na sociální síti Facebook rakouská ministryně dopravy Leonore Gewesslerová.

Jestliže se šofér proviní poprvé, o auto přijde „pouze“ na dva týdny. Pokud zákon poruší opakovaně v průběhu čtyř let, o vůz přijde definitivně. Auto následně poputuje do aukce. Tři čtvrtiny z prodejní částky zamíří do fondu silniční bezpečnosti, zbytek do kasy samosprávy.