Už k několikátému požáru došlo dnes dopoledne ve zchátralém areálu pivovaru v karlovarských Rybářích, který obývají bezdomovci a narkomané. Jak Deník informoval velitel zásahu Marek Draský, na místě zahořel odpad, kterého jsou v pivovaru tuny. Požár vyvolal v Rybářích velké pozdvižení. Jedna část komunity lidí na okraji společnosti postávala blízko pivovaru kolem zastávky, tedy právě na místě, kde se často srocují a budí pohoršení. "Víte, co to je, když spíte a najednou se nemůžete pořádně nadechnout? Málem jsem se udusil," líčil dramatické okamžiky jeden z mužů, který v pivovaru bydlí. "A my víme, kdo to byl. Od nás to nechytlo. To bylo úmyslné. Kolik nás tam bydlí? Tak asi dvanáct," vyprávěl ochotně muž.