Jsou obžalováni z toho, že v říjnu 2018 po důkladné několikatýdenní přípravě vlákali v obci Březová na Opavsku do léčky opavské příznivce vracející se v autě z utkání svého týmu v Brně. Uloupili jim vlajky a rozbili vozidlo.

Souzeno je sedmnáct mužů. Hrozí jim pět až dvanáct let vězení. U soudu vypovídal pouze jediný z nich, který vinu odmítl.

„Odmítám, že bych se dopustil jednání, které je mi kladeno za vinu. Na místě činu jsem se v uvedené době vůbec nenacházel,“ prohlásil mladík.

Soud poté přečetl dřívější výpovědi jednotlivých obžalovaných. Někteří uvedli, že v Březové byli, samotného přepadení se ale nezúčastnili. Do poslední chvíle prý netušili, co se stane.

Cíl? Vlajky

Podle žalobce měli jediný cíl, zmocnit se vlajek opavských protivníků před podzimním derby Baník-Opava. Státní zástupce tvrdí, že s plánováním začali v září 2018. Opava v té době kvůli rekonstrukci svého stadionu hrála domácí utkání v Brně.

Baníkovci se dokonce v roli diváků vydali na jeden ze zápasů opavského týmu do Brna, další pak na parkovišti před stadionem sledovali, do kterého vozidla opavští fandové ukládají po zápase vlajky. Poté je sledovali na zpáteční cestě.

„Zmapovali způsoby, jak s vlajkami nakládají,“ konstatoval žalobce s tím, že hlavní organizátoři poté do baníkovského chuligánského prostředí „pustili“ informaci o akci, aby zajistili dostatečný počet lidí.

„Stanovili konkrétní plán na zmocnění se vlajek,“ řekl žalobce, který zdůraznil, že obžalovaní používali konspirační metody. Mimo jiné si pořídili několik anonymních SIM karet a v době činu vypnuli své telefony.

Defekt

K samotnému přepadení došlo v Březové na Opavsku, kudy se opavští fanoušci 7. října vraceli z dalšího zápasu z Brna. Celou dobu je sledovalo auto baníkovců, kteří předávali instrukce komandu. To mělo sraz v Ostravě, odkud se vydalo k Březové.

Zde fingovalo defekt na vozidle, dalších pět aut čekalo ukryto opodál. Když opavští fandové zastavili, útočníci v kuklách a s různými předměty v rukou se k nim rozběhli. Osádka se uvnitř zamkla, agresory to však neodradilo.

„Za současného bušení a kopání do auta vyzývali k vydání vlajek. Rozbili okno řidiče, poškodili čelní okno a karoserii, vytáhli klíče ze zapalování a otevřeli kufr, z něhož vzali věci,“ řekl žalobce. Útočníci vzápětí odjeli.

Ještě předtím ale odhodili klíčky do pole, kde se je opavským fandům nepodařilo najít. Škoda na autě byla vyčíslena na třiašedesát tisíc korun. Jelikož se jednalo o služební vůz, musel řidič kontaktovat zaměstnavatele. Případem se pak začal zabývat policie.

Zaznělo u soudu

Já se jen díval

Až na jednoho, který vinu odmítl, všichni obžalovaní využili svého práva a odmítli vypovídat. Soud proto přečetl jejich dřívější výpovědi. Jeden z aktérů například přiznal, že byl na místě přepadení, prý se ale jen díval.



„Přišla mi zpráva, že budeme mít sraz a více se dozvíme v Ostravě. V restauraci bylo asi dvacet osob. Bylo tam řečeno, že se jede něco dělat na Opavu. Pak jsme jeli několika auty,“ uvedl mladík. Osádka vozu, v němž seděl, měla čekat, zda na místo nepřijede více aut s opavskými fanoušky. Jejich úkolem bylo stát u vozu a vše sledovat. Věděl, že cílem je získání vlajek, jak to proběhne, ale údajně netušil.



„Vlajka je to nejcennější, co kluby mají,“ řekl obžalovaný. Jak dodal, vlajky soupeře se na dalším zápase vyvěšují vzhůru nohama. Jak se odehrálo samotné přepadení, prý detailně neviděl. Také neví, kdo se skrýval pod maskami. „Vyběhli a řvali na ně, aby dali své vlajky. Já jsem ani neviděl, odkud naši Opavákům vlajky vzali,“ vypověděl.

K TÉMATU

Kdo jsou obžalovaní

Sedmnáct obžalovaných představuje velmi pestrou společnost. Jsou mezi nimi dva inženýři, nezaměstnaní, dělníci, odborní pracovníci, obchodníci i spolumajitelé firem. Někteří dosud nestáli před soudem, další mají za sebou trestní minulost, někteří jsou stíháni za různé delikty.



***



Tentokrát již v pořádku

Hlavní líčení mělo původně začít již v pondělí, ale po několika minutách bylo přeloženo na čtvrtek. K soudu dorazilo šestnáct obžalovaných, poslední se kvůli karantény související s covidem nedostavil. Karanténu mladíkovi nařídila hygienická stanice, protože byl v kontaktu s nakaženou osobou. Advokát soudu předložil omluvu klienta a souhlas s jednáním v nepřítomnosti. Předseda senátu ale obhájce upozornil, že vyjádření souhlasu s jednáním v nepřítomnosti nesplňuje všechny zákonné náležitosti. Nutná je totiž žádost o konání v nepřítomnosti. Tu ve čtvrtek obhájce předložil a jednání mohlo začít.