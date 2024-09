Domácí porod v centru Ohnivý drak v Plasích na severu Plzeňska, který skončil smrtí rodičky, i po dvou týdnech stále vyvolává emoce. Neutichají ani poté, co o novorozenou holčičku marně usiloval její otec a ona skončila v pěstounské péči. Emoce rozdmýchává především vůdce sekty Život v srdci, která v domě sídlí, Lukáš Stančík. Neustále vysílá na internetu videa, v nichž se k dění vyjadřuje často velmi vulgárně, teď dokonce otevřeně vyhrožoval jednomu z kriminalistů. To už ale přehnal a jeho výrok už řeší policie.

Stančík je ve vysílaných videích často velmi vulgární, v jednom z posledních nazval např. televizní reportérku mimořádně sprostým názvem pro dámské přirození. Vyzývá i k násilí a teď se opřel dokonce do policie. „Ty zm**e jeden policajtskej, zvu tě sem, vole. Mám tady boxerky! Uvidíš!“ vzkázal Stančík ve videu kriminalistovi, jenž se tragickou kauzou zabývá. To policie samozřejmě nemohla pominout. „V současné chvíli provádíme šetření v této věci a zabýváme se veškerými námi dostupnými veřejnými výstupy této osoby,“ potvrdila v pondělí Deníku policejní mluvčí Eva Červenková. Dodala, že policie pochopitelně dále řeší i všechny okolnosti domácího porodu, a to pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Žádné obvinění dosud nepadlo, je nutné vyčkat mimo jiné na výsledky znaleckých posudků.

Žena (41) porodila v sídle náboženské skupiny Život v srdci v neděli 8. září kolem 23. hodiny. Podle Stančíka, jenž se sám nazývá Bůh Šašek, byl porod bez problémů. „Děvčata Lindu doprovázela celou noc s tím, že má vyjít ještě placenta a tak dál, a bylo vše v pořádku. Ráno na toaletě se ale úplně vypla, z ničeho nic zkolabovala, já jsem ji oživoval,“ popsal Stančík a potvrdil, že matka byla v tu dobu stále pupeční šňůrou spojena s miminkem. Přivolaná záchranná služba ženu v kritickém stavu i miminko odvezla do nemocnice. Tam rodička v pátek 13. září zemřela. „Lindu vypnula bába šedivá (démon, sídlící dle Stančíka v ženském těle - pozn. aut.), koho byste z toho chtěli vinit? Tady vše proběhlo v pořádku,“ reagoval na obvinění sekty z toho, že na smrti ženy nese vinu, Stančík. Dodal, že Linda se s bábou šedivou domluvila, že si vezme ji místo dítěte.

Po smrti družky Marian P. požádal prostřednictvím sociálních sítí veřejnost o pomoc, aby dostal Evelínku do péče. „Nemám téměř žádné peníze a když budu pro OSPOD neschopen finančně zajistit veškerou péči pro dcerku, půjde do pěstounské péče,“ napsal Marián P. na Facebook, ohlasy však byly většinou negativní.

Dopadlo to, jak se obával, dítě bylo minulý týden umístěno do pěstounské péči na přechodnou dobu. Rozhodl o tom Okresní soud Plzeň-město. „Jde o speciální předběžné opatření, na které může podat návrh pouze orgán sociálně-právní ochrany dětí. Soud je povinen rozhodnout do 24 hodin a jde pouze o nejnutnější zaopatření dítěte,“ vysvětlil místopředseda Okresního soudu Plzeň-město Jan Špalek. O tom, kdo bude o Evelínku pečovat, by se mělo rozhodnout v horizontu měsíců.