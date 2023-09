Muž, který počátkem víkendu surově napadl v Plzni teprve šestiletého chlapce, byl sice záhy dopaden a obviněn ze dvou trestných činů, ale plzeňský městský soud ho do vazby nevzal a byl propuštěn na svobodu.

Okresní soud Plzeň-město, který rozhodl, že cizinec, jenž napadl šestiletého chlapce, nebude vzat do vazby. | Video: Deník/Milan Kilián

Soudkyně rozhodnutí mimo jiné odůvodnila tím, že cizinec, ve své vlasti učitel tělocviku, byl dosud bezúhonný. Soud proto vazbu nahradil třemi předběžnými opatřeními – zákazem vstupu do obydlí, zákazem styku s poškozeným a zákazem vycestovat z ČR. Útočník i oběť jsou podle informací Deníku Ukrajinci.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Opilý muž, který ve své domovině na poměrně vysoké úrovni sportoval, na syna své přítelkyně surově zaútočil v nočních hodinách ve vnitrobloku v Technické ulici v Plzni na Borech. Z místa se snažil pak zmizet, ale daleko se nedostal. „O několik minut později byl zadržen ve Stavební ulici a umístěn do policejní cely,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. Chlapečka si musela vzít do péče záchranná služba. „Dítě bylo při vědomí, komunikovalo,“ řekla Deníku o víkendu mluvčí záchranné služby Mária Svobodová. „Záchranáři je na místě ošetřili a transportovali k dalšímu ošetření do nemocnice,“ doplnila.

„Kriminalisté v neděli zahájili trestní stíhání šestadvacetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a výtržnictví. Spolu se spisovým materiálem doručili státnímu zástupci i podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Při vazebním zasedání soud rozhodl, že obviněný nebude stíhán vazebně, ale na svobodě,“ uvedla Brožová.

Ve vnitrobloku v Technické ulici v Plzni napadl muž šestiletého chlapce

Podle soudkyně, která o vazbě rozhodovala, měl soud důvody, proč cizince za mříže neposlal. „Muž byl obviněný z výtržnictví a pokusu ublížení na zdraví, kde je sazba jeden rok až pět let, ale z lékařských zpráv poškozeného nevyplynulo, že by tam byla taková zranění, jaká byla mediálně prezentována. Obviněný nebyl dosud trestaný, ve své vlasti je vysokoškolsky vzdělaný učitel tělocviku,“ uvedla soudkyně a dodala: „Čin spáchal pod vlivem alkoholu. Velmi toho litoval, uvedl, že samozřejmě opustí společnou domácnost, v níž žil s matkou dítěte asi půl roku před incidentem. Vrátí se do svého bytu a nebude s nezletilým po dobu trestního řízení v kontaktu. Odevzdal také cestovní pas, aby nemohl vycestovat.“