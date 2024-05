Muž si podle soudu nepřipouští, že je homosexuální pedofil. Dostal 8,5 roku vězení a byla mu nařízena další léčba.

Zdeněk V. u Krajského soudu v Plzni | Video: Deník/Milan Kilián

Za zneužívání malých kluků byl v minulosti už dvakrát odsouzen a putoval za mříže, musel se podrobit dokonce i sexuologické léčbě, ale nepomohlo to. Muž z Klatovska, který je homosexuální pedofil, což si ale odmítá připustit, si za terč svého útoku vybral další dítě. Teprve dvanáctiletého chlapce opakovaně zneužíval a znásilňoval. Krajský soud v Plzni ho za to v pátek poslal na 8,5 roku do věznice a nařídil mu další sexuologickou léčbu.

Zdeněk V. (48), jehož tvář a jméno ze zákona nelze zveřejnit, podle obžaloby chlapce zneužíval a znásilňoval v období mezi červnem a říjnem 2022 v době, kdy mu ho rodiče svěřili do péče. Dělo se tak při výletech po Čechách i u něj doma, v šumavském městečku. Muž dítě podle obžaloby osahával na intimních místech a prováděl s ním různé sexuální praktiky. Nezletilému se to nelíbilo, ale nebránil se, protože byl zvyklý poslouchat a navíc ho obžalovaný uplácel dárky.

Ještě měla plínky, už ji znásilňoval. Matky milenci se zneužíváním pomáhaly

Zdeněk V. u soudu opakovaně vinu popřel. „Za vším jsou peníze. Otec údajně poškozeného dítěte nejprve chtěl, abych si vzal na sebe půjčku 150 000 korun a když to nevyšlo, obvinil mě ze zneužití syna. Vyhrožoval mi naložením do louhu nebo že mě rozřeže. Ze strachu jsem mu proto vydal alespoň 80 000 korun, což byly peníze za ubytování od klientů v penzionu, kde jsem pracoval,“ řekl před soudem obžalovaný s tím, že ani poté obvinění ze zneužití syna otec nestáhl. Zdeněk V. proto už dříve před soudem uvedl, že je ochoten podstoupit i test na detektoru lži.

Otec mu svoje děti svěřoval, i když znal jeho minulost

Soudní znalkyně však označila výpověď vyslechnutého dvanáctiletého chlapce za věrohodnou a ke stejnému závěru došel i senát v čele se soudkyní Lucií Bočkovou. Za znásilnění, pohlavní zneužití a další trestnou činnost byl Zdeňkovi V. uložen trest v délce 8,5 roku, který si odpyká ve věznici s ostrahou. Dále se musí podrobit ambulantnímu sexuologickému léčení a uhradit poškozenému dítěti odškodné ve výši 150 tisíc korun.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Senát podle Bočkové neměl o vině obžalovaného pochyby. „Vycházeli jsme z výpovědi poškozeného, která byla věrohodná, bez jakékoli snahy obžalovanému ublížit,“ uvedla Bočková s tím, že dle znalkyně by nebyl hoch schopen si celý děj vymyslet. „Poškozený byl pro obžalovaného, který byl opakovaně diagnostikován jako homosexuální pedofil, snadnou obětí,“ řekla soudkyně, která se pozastavila nad tím, že otec poškozeného Zdeňkovi V. svěřoval svoje děti, ač znal jeho minulost.

Trest je podle senátu adekvátní činu, muž neměl žádnou polehčující okolnost, jen přitěžující, mimo jiné předchozí odsouzení za stejnou trestnou činnost. To, že soud uložil pouze ambulantní a nikoli ústavní léčbu, Bočková vysvětlila tím, že senát dal na názor znalce.

Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na odvolání.