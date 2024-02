Mladá Plzeňanka stane brzy před soudem, obžaloba žádá minimálně 5,5 roku vězení.

Krajský soud Plzeň. Ilustrační foto | Foto: Deník/Milan Kilián

Když se stav jejího několikadenního miminka, pravděpodobně po pádu na zem a úderu do hlavičky, stále zhoršoval, neobrátila se na lékaře, ale hledala pomoc na internetu. Sama chlapci stanovila diagnózu, šlo podle ní o zaskočené mléko. A tak ho léčila dle rad na síti. Stav se však stále zhoršoval. Pomoc přivolala, až když bylo pozdě, lékaři už dítě zachránit nedokázali. Matka byla obviněna z ublížení na zdraví s následkem smrti a již brzy stane před Krajským soudem v Plzni. Obžaloba pro ni žádá minimálně 5,5 roku vězení.

Psal se únor 2022, když Martině M. (24) z Plzně pravděpodobně vypadlo miminko z náručí a tvrdě se udeřilo do hlavičky. Když 24. února dopoledne zjistila, že má chlapeček potíže s dýcháním, vyhledala si dle obžaloby na internetu informace související s dýcháním novorozenců a dospěla k závěru, že zdravotní potíže dítěte spočívají v tom, že mu zaskočilo mléko.

Matce upadlo miminko na zem, nezajistila mu pomoc. Chlapeček zemřel

„Obžalovaná měla proto postupovat podle rad, které si vyhledala na internetu, a dosáhnout toho, že nezletilý vyzvrátil nějakou část potravy, která mu měla ztěžovat dýchání. Jeho zdravotní stav se však nelepšil, naopak se zhoršoval, opakovaně ve stále kratších intervalech docházelo k zástavě dechu, o čemž obžalovaná věděla, neboť nezletilý byl připojen k monitoru dechu. Obžalovaná se přesto nadále soustředila na vlastní diagnózu zdravotního stavu nezletilého a na opakované zástavy dýchání reagovala tím, že prováděla formu pomoci dle své úvahy stlačováním hrudníku novorozence na jeho srdíčko,“ citovala z obžaloby mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Dodala, že opakovaným zasazováním hrubých úderů do zad miminka mu měla obžalovaná způsobit hematomy na zádech. Ačkoliv byla povinna zhoršující se stav syna řešit přivoláním odborné lékařské pomoci, provedení tohoto úkonu měla oddalovat z obavy odebrání dítěte pro špatnou péči, i když si musela být vědoma, že nezajištěním lékařské pomoci může chlapečkovi vážně ublížit. „K přivolání lékařské pomoci přistoupila až po 17. hodině, v té době už ovšem došlo k celkovému kolapsu vitálních funkcí nezletilého,“ uvedla Rubášová.

Potvrdila to i krajská mluvčí Zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. „Bylo nám voláno pro bezvědomí a bezdeší dítěte,“ řekla již dříve Deníku Svobodová s tím, že ihned byla zahájena resuscitace po telefonu, ve které po svém příjezdu pokračovali záchranáři. Po deseti minutách ji však lékař ukončil, dítěti již nebylo pomoci.

Zabiju syna, vyhrožoval, pak miminko unesl. Teď tvrdí, že by mu neublížil

Pitva odhalila, že příčinou smrti novorozence byl otok mozku při pohmoždění mozku a při krvácení pod tvrdou plenu mozku. Vznik těchto poranění by podle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství, bylo možno vysvětlit pádem novorozence z náručí dospělého jedince a následným úderem temenní krajiny hlavy o pevnou zem. „Smrti nezletilého by bylo možné zabránit, pokud by mu byla včas poskytnuta odborná lékařská pomoc, k čemu nečinností obžalované nedošlo,“ uzavřela Rubášová.

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny Martině M. uložen trest odnětí svobody v trvání 5,5 až 6 let se zařazením do věznice s ostrahou.