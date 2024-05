Věcí se jako první zabýval klatovský okresní soud. Státní zástupkyně Katarina Peková v obžalobě uvedla, že 67letý L. T., jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozených dětí, po dobu tří a půl roku opakovaně, zhruba dvakrát do měsíce, osahával na intimních místech obě holčičky, které jsou vnučkami jeho družky. Mělo se tak dít, když byly školačky u nich na návštěvě, ale i např. při výletech. „Jedné z dívek poskytoval za mlčení o tomto jeho chování před dalšími členy rodiny peníze a dárky,“ uvedla Peková. V době, kdy vše začalo, nebylo holčičkám ještě ani deset let.

Senior u soudu vše popřel. „Mrzí mě, že si holky vymyslely něco, co se vůbec nestalo. Přitom jsem je měl jako vlastní, protože svoje vlastní vnoučata mám daleko. Choval jsem se k nim jako každý jiný dědeček,“ prohlásil L. T. Odmítl, že by se k dívkám choval jakkoli nevhodně. Připustil pouze, že jedné sahal na nohy, ale to prý bylo proto, že měla teplotu a on chtěl zjistit, zda je má studené. Přiznal, že této dívce, která jezdila na návštěvy častěji než její mladší sestra, dával menší finanční částky a že jí opakovaně mazal záda. „To ale chtěla sama. Přinesla si olej z domova a říkala, že to chce ode mě, že mám větší sílu než babička. Nikdy nešlo o žádné nevhodné kontakty,“ prohlásil L. T.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Výpovědi obou dívek byly přehrány s vyloučením veřejnosti a poté vyslechnuti další svědci. Za pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte hrozilo L. T. odnětí svobody až na deset let, klatovský soud mu ale uložil tříletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu čtyř let, a oběma děvčatům přiznal stejné odškodné 40 tisíc korun.

Jenže po odvolání se věcí zabýval Vrchní soud v Praze, který dospěl k závěru, že vzhledem k její závažnosti by se měl případem zabývat nikoli okresní soud, ale Krajský soud v Plzni. Ten nyní potrestal L. T. odnětím svobody na 5,5 roku, pro jehož výkon ho zařadil do věznice s ostrahou. Uložil mu také uhradit starší z dívek částku 70 tisíc korun a mladší, na níž se jednání dědečka více podepsalo, pak 100 tisíc korun. „Obžalovaný vinu kategoricky popíral. Jeho obhajoba byla nepochybně a bezpečně vyvrácena mnoha provedenými důkazy, především jde o výpovědi obou poškozených děvčat v kombinaci se znaleckým posudkem z oboru psychologie, který se zabýval jejich věrohodností. Obě dívky velmi podrobně a barvitě líčily jednání, kterého se obžalovaný vůči nim dopouštěl. Znalkyně je shledala věrohodnými, neshledala u nich známky smyšlenek či návodu jinou osobou, výpovědi vycházely z autentických prožitků,“ uvedl předseda senátu Tomáš Bouček.

Manželce odpálil v přirození petardu. Šlo o nešťastnou náhodu, tvrdí u soudu

Dodal, že vzhledem k tomu, že soud dospěl k závěru, že se vůči jedné z dívek obžalovaný dopustil dokonce znásilnění, byl tak ohrožen trestní sazbou 5 až 12 let. Soud při ukládání trestu přihlédl i k dosavadní bezúhonnosti obžalovaného.

Verdikt není pravomocný.