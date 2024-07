Dva roky hrůzy připravil pro své nejbližší Ukrajinec Vasyl L. (38). Svoji manželku podle obžaloby surově bil a týral, její dcerku pak opakovaně znásilňoval, a to dokonce i análně. Cizinec u Krajského soudu v Plzni ve čtvrtek přiznal, že svoji partnerku občas tloukl, neboť kvůli vysokým dávkám v ČR začala pít a fetovat a nestarala se o sedm dětí, ale jakékoli sexuální útoky na nevlastní dceru rezolutně odmítl. Jde podle něj o pomstu.

Vasyl L., jehož tvář ani jméno nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozených, se s matkou sedmi dětí seznámil v roce 2019 na Ukrajině, o rok později se tam vzali. To už měl za sebou tři kriminály pro krádeže a ublížení na zdraví. Když jim vyhořel v roce 2021 dům, odešel kvůli penězům pracovat na západ Čech, dělal načerno. Později za ním přijela manželka i se svými sedmi dětmi. Soužití ale bylo hodně divoké. Podle státního zástupce Vasyl L. manželku více než dva roky bez zjevné příčiny fyzicky a psychicky týral. „Vulgárně jí nadával. Fackoval ji, shazoval na zem, přikládal jí nůž ke krku, bil ji pěstmi, kopal do ní,“ popsal žalobce Roman Šustáček s tím, že vše vyvrcholilo koncem listopadu 2023, kdy zbitá žena musela vyhledat lékaře, kteří jí ošetřili různá zranění, včetně řezné rány na ruce.

Vasyl L. je dále obžalován z toho, že více než dva roky znásilňoval jednu z dcer svojí družky. Začal s tím v době, kdy jí bylo pouhých jedenáct let. S holčičkou prováděl různé sexuální praktiky, mezi nimiž nechyběl dokonce ani anální sex. Školačka se bránila tím, že jej prosila, aby ji nechal, plakala, ale vše bylo marné, fyzického odporu schopna nebyla.

Vasyl. L. soudu řekl, že jeho soužití s partnerkou, jejíchž sedm dětí měl rád jako vlastní, bylo zpočátku bezproblémové, starala se o domácnost, nepila. „I když jsme na Ukrajině oba pracovali, nestačily nám peníze. Ale v Čechách jsou vysoké dávky, na sebe a sedm dětí dostávala zpočátku 40 tisíc korun. Nechtěla proto chodit do práce, začala pít a pak brát i drogy, konkrétně pervitin. Přestala se starat o domácnost, nevařila, neprala, neuklízela, řekla, že to děti zvládnou samy,“ uvedl Ukrajinec s tím, že právě chování ženy k potomkům bylo důvodem, proč ji začal bít.

„Řekla, že jen první dítě má z lásky, ostatní jsou na byznys. Klidně by je prý prodala,“ vysvětloval s tím, že i on sám se občas napil a vzal si pervitin, po němž toho v práci mnohem více udělal. Potvrdil, že ženu bil opakovaně, odmítl ale, že by do ní kopal či jí přikládal nůž ke krku. Řeznou ránu na ženině ruce vysvětloval tím, že ji nešťastně poranil, když ostřil nůž a hádali se přitom.

Znásilňování nevlastní dcery obžalovaný rezolutně odmítl. „Nic takového jsem neudělal,“ prohlásil jednoznačně s tím, že jde o pomstu za to, že řekl, že už to takhle dál nejde a chtěl, aby se všichni vrátili na Ukrajinu.

Líčení bude pokračovat výslechy poškozených a prováděním dalších důkazů. Za týrání manželky a znásilňování dcery cizinci hrozí 5 až 12 let vězení, státní zástupce v obžalobě navrhl devět roků kriminálu. Obě poškozené po něm navíc požadují prostřednictvím zmocněnce odškodné - žena 200 tisíc korun, dívka půl milionu.