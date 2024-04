Na 19 let poslal ve středu Krajský soud v Plzni za mříže Ukrajince Viktora Veselovského (19). Mladíka, jehož čin vloni pobouřil celou republiku. Cizinec v Plzni znásilnil a poté se pokusil brutálně zavraždit svoji o čtyři roky mladší známou. Dívku pobodal na krku, rozřezal na ní oblečení, polil ji dezinfekcí, zabalil ji do pytle, shodil ze srázu a zakryl větvemi. Školačka přežila jen díky tomu, že úspěšně předstírala, že je mrtvá.

Viktor Veselovskyy u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Veselovskyy, který žije v ČR si pět let, školačku z Plzně znal. Na podzim roku 2022, tedy v době, kdy jí ještě nebylo ani 15 let, s ní měl nejméně třikrát pohlavní styk. Pak se přestali vídat, ale kontakty úplně nepřerušili. Vloni 8. srpna Ukrajinec dívku vylákal k řece poblíž areálu střelnice v Plzni-Lobzích. Na to, co chystal, byl vybaven. „Měl s sebou v batohu mimo jiné lepicí pásku, igelitové pytle, zalamovací nůž, další nůž a lahev roztoku SAVO,“ uvedl státní zástupce Jiří Richtr. Mladík podle obžaloby dívku spoutal lepicí páskou, povalil ji na zem, svlékl ji a vykonal na ní soulož. Pak ji odvedl k nedalekému lesíku, kde ji měl pod pohrůžkou přinutit k orálnímu sexu.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Poté ji pořezal na krku a řekl jí, že „než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou“, a jelikož dávala najevo, že nechce ani jednu z možností, bodl ji nožem do krku. Dívka poté padla k zemi a předstírala, že je mrtvá. Ukrajinec poté ve snaze zabránit svému odhalení podle obžaloby dívku svlékl, zabalil ji do pytle, nalil jí na hrudník a přirození SAVO a shodil ji ze srázu do lesního porostu, kde ji zakryl větvemi.

Soudní znalec z oboru soudního lékařství Hynek Řehulka soudu řekl, že školačka měla velké štěstí, že nůž nezasáhl žádnou z tepen, jinak by byla přímo ohrožena na životě.

Veselovskyy se přiznal jen k pohlavnímu zneužití a tomu, že Plzeňanku zranil nožem. Pak se podle svých slov v panice pokusil zbavit těla. Řekl, že ho mrzí to, co udělal, a že je štěstí, že školačka přežila. „Chci se jí omluvit. Doufám, že bude mít krásný život a že na mě brzy zapomene. Chci se omluvit i své rodině a své přítelkyni. Chci si odsedět trest a být lepším člověkem,“ prohlásil v závěrečné řeči mladý Ukrajinec. Jeho obhájce Petr Brožovský řekl, že ve spise není jediný přímý důkaz, že by jeho klient spáchal vše, co je uvedeno v obžalobě. Za adekvátní trest by považoval 11 let ve věznici s ostrahou. Jeho klient je dle něj v podstatě dítě, které si jen hraje na drsňáka s nožem.

Má sklony k sadismu, řekly znalkyně o cizinci, jenž znásilnil a pobodal školačku

Naopak zmocněnkyně poškozené Tereza Rogová uvedla, že se obžalovaný zachoval mimořádně amorálně, a připomněla, že mladík je podle znalců pro společnost nebezpečný, je fascinován násilím a má sklony k sadismu. Dále konstatovala, že oběť trpí kvůli znásilnění, útoku nožem a následnému jednání obžalovaného posttraumatickou stresovou poruchou.

Státní zástupce Jiří Richtr navrhl pro obžalovaného 18 let vězení. Připomněl, že mladík vraždu plánoval a byl na ni vybaven.

Senát v čele se soudkyní Helenou Przybylovou poslal Veselovského na 19 let do věznice se zvýšenou ostrahou. Kromě trestu za mřížemi musí mladík zaplatit své oběti za vytrpěné útrapy a bolesti půl milionu korun.