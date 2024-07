Incident se odehrál vloni 2. prosince večer. Obžalovaný se tehdy dostal do konfliktu s Viktorem (21), Denisem (22) a Andrejem (20). Konflikt začal venku a pokračoval u Lose na pokoji. „Popadl ostrý nůž o délce čepele a bodl Viktora do oblasti beder, přičemž se nůž zlomil,“ popsal v obžalobě státní zástupce Martin Rykl. Dodal, že Los poté uchopil další nůž a s ním bodl do hrudníku Denise a do ruky Andreje. Všichni tři utrpěli zranění, s nimiž se museli podrobit operačním zákrokům. Viktor, který měl mimo jiné poraněné tlusté střevo, byl v nemocnici bezmála tři týdny a léčil se přes šest týdnů. Denis podle obžaloby jen šťastnou náhodou neutrpěl pneumotorax a nebyl tak přímo v ohrožení života.

Yurii Los u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Los, který si u soudu nechal překládat do ruštiny místo rodného jazyka a který byl při konfliktu také zraněn, již dříve zaslal senátu vyjádření, v němž uvedl, že se necítí být vinen, že se vše odehrálo jinak, než tvrdí obžaloba. Uváděl také, že šlo o nutnou obranu.

Soudu řekl, že do Čech přišel několik týdnů před začátkem konfliktu na Ukrajině za prací. Tu, stejně jako ubytování, našel na Tachovsku. Přijela za ním i žena, ta se ale později vrátila rodit domů na Ukrajinu. V osudný den vypil s kamarádem Olehem na pokoji asi dvě piva a přes půl lahve rumu. Pak se šel projít ven, kde narazil na zmíněné mladíky. Napřed si v klidu povídali, ale pak je naštval. „Řekl jsem jim, že překročili hranice nelegálně. Že jsou mladí kluci a u nás je válka, tak by měli hájit vlast,“ tvrdil Los s tím, že oni mu řekli, ať drží hubu, když sám nebojuje. Pak ho napadli. Dostal ránu od Denise na pravé obočí, po níž krvácel, pak od nich utržil další údery. Jejich spor ukončil až svědek konfliktu. Los pak šel dovnitř. Cestou mu ještě nadávali.

Když byl Los s Olehem na pokoji, vnikl dovnitř Viktor. „Řekl jsem mu, ať jde pryč, on mi vulgárně nadával. Pak mě kopl do hlavy,“ líčil s tím, že cítil, že není schopen se ubránit, a tak vzal do ruky nůž, který byl ve stojanu na ledničce. Dle svých slov si levou rukou kryl obličej, pravou máchal před sebou nožem. Když vešli dovnitř Denis s Andrejem, vznikla pořádná bitka, při níž dostával ránu za ranou, krvácel. „Cítil jsem, že ztrácím vědomí. Najednou bylo ticho, rvačka se zastavila. Zjistil jsem, že v pokoji je se mnou jen Oleh, všude bylo plno krve,“ líčil. Pak prý zjistil, že nůž má ulomenou čepel. Vzal jiný, větší, šel na chodbu a zabodl ho trojici, s níž měl konflikt, do dveří. Pak už přijeli policisté.

Líčení bude pokračovat výslechy poškozených, svědků a znalců. Losovi hrozí až 12 let vězení, státní zástupce mu v obžalobě navrhl čtyřletý nepodmíněný trest. Zdravotní pojišťovna po obžalovaném navíc požaduje půl milionu korun, poškození dohromady dalších 200 tisíc korun.