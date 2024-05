K soudnímu líčení přišel maskován respirátorem, během něj projevil celou škálu emocí. Zatínal pěsti, dělal grimasy, stále dokola leštil rukávem pultík v ohrádce pro obžalované a svědky. Když ale zazněla otázka, zda souhlasí s dvouletým nepodmíněným trestem, Tomáši Hulešovi (42) se poprvé a naposledy rozzářil obličej.

Tomáš Huleš u plzeňského městského soudu. | Video: Deník/Milan Kilián

„Odvolávat se nebudu, byly by to vyhozené peníze,“ smál se ostřílený recidivista. Není divu, že z takového rozsudku nepanikaří. Ve vězení to dobře zná a především se nad ním vznáší riziko mnohem delšího kriminálu. Právě on je totiž tím, kdo má podle policie na svědomí vraždu cizince nalezeného v řece v Plzni. Mrtvole chyběla hlava a genitálie a měla po těle i další zohavení. Huleš ale popírá, že by se skutku dopustil.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Huleš, který má trvalé bydliště na severu Plzeňska, má na svém kontě bezmála dvě desítky soudních trestů. Z toho dosud posledního byl propuštěn v červenci 2022. Ač to bylo podmíněně, dobrotu rozhodně nesekal. Podle obžaloby v následujících měsících spáchal či se alespoň pokusil spáchat několik krádeží, většinou šlo o kovy či kabely a bylo to na úkor Českých drah. Ukradl ale i třeba pár litrů motorové nafty z nádrže. Kromě toho byl dvakrát v Jateční ulici v Plzni přistižen policejní hlídkou, jak řídí automobil, ač to měl soudem zakázáno. „Ty činy jsem spáchal, protože jsem měl hlad. V autě jsem vezl kamarádku, která to potřebovala,“ vysvětloval soudu Huleš, který ale jinak nezapíral a prohlásil vinu.

Jen jsem se bránil, tvrdí koloběžkář, který zardousil na silnici motorkáře

Státní zástupce Michal Klíma pro něj navrhl dvouletý nepodmíněný trest a soudkyně Blanka Šišová se s tím ztotožnila. Huleše poslala na 24 měsíců do věznice s ostrahou. Musí také uhradit způsobenou škodu, která činí necelých 27 tisíc korun, a státu propadly nůžky používané při trestné činnosti. V odůvodnění Šišová připomněla, že na jedné straně obžalovanému polehčuje, že prohlásil vinu, na straně druhé ale přitěžuje to, že činy spáchal v podmínce a také jeho bohatý trestní rejstřík. „Jiný než nepodmíněný trest nepřicházel v úvahu,“ vysvětlila Šišová. Verdikt je pravomocný, všichni se vzdali práva odvolání. Huleš se té možnosti smál a řekl, že by to bylo mrhání penězi.

Surovou vraždu popírá

Dva roky kriminálu jsou banalita proti tomu, co Hulešovi hrozí za vraždu, z níž ho před dvěma měsíci obvinila policie. Šlo totiž o mord, který vyvolal vlnu emocí nejen v Plzni, ale v celé republice. Tělo nalezené 12. ledna 2023 v Berounce pod lávkou u sv. Jiří v oblasti Pecihrádek mělo totiž podle zdroje Deníku uříznutou nejen hlavu, ale i genitálie a po těle řadu dalších zranění a zohavení způsobených řezným nástrojem, zřejmě nožem. Některé části těla se najít nepodařilo. Mrtvý měl u sebe doklady, a tak kriminálka hned věděla, že jde o dvaatřicetiletého Slováka, který se pohyboval v komunitě bezdomovců, kde byl známý pod přezdívkou Čobol.

Známému měl rozmlátit hlavu a ubodat ho. Nesmysl, hájí se a uráží policii

Pátrání po jeho vrahovi trvalo déle než rok, až počátkem letošního března policie oznámila, že pachatele dopadla. „Po více než roce intenzivní práce policistů ze speciálně ustanoveného vyšetřovacího týmu se nám podařilo tento případ vraždy objasnit. Ve čtvrtek 29. února 2024 zadrželi kriminalisté v Plzni podezřelého dvaačtyřicetiletého muže, kterého následně vrchní komisař obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Pavla Burešová s tím, že dotyčný byl vzat do vazby. Jakékoli další informace odmítla policie k činu poskytnout.

Huleš ale vraždu po celou dobu popírá. Deníku to potvrdila soudkyně, jež ho brala do vazby, i další zdroje. I nyní u soudu, na přímou otázku, tvrdil, že není obviněný z vraždy, ale jen podezřelý.