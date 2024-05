Část náplavky na Anglickém nábřeží v centru Plzně byla v pátek v podvečer uzavřena kvůli nálezu uříznuté lidské hlavy. Řeku Radbuzu mezi Pražskou a Americkou ulicí pak prohledávali policejní potápěči.

Část Radbuzy, kde došlo k nálezu uříznuté lidské hlavy. | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Hlava byla podle serveru krimi-plzen.cz, který informaci přinesl, už ve značném stadiu rozkladu a byla ve vodě delší dobu. Mohla by tak souviset i s vraždou, ke které došlo loni, kdy bylo v lednu dál po proudu nalezeno v řece Berounce zohavené tělo bez hlavy, genitálií a s dalšími zraněními.

Podezřelého z této vraždy dopadla policie letos v únoru. „Po více než roce intenzivní práce policistů ze speciálně ustanoveného vyšetřovacího týmu se nám podařilo tento případ vraždy objasnit. Ve čtvrtek 29. února 2024 zadrželi kriminalisté v Plzni podezřelého dvaačtyřicetiletého muže, kterého následně vrchní komisař obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Pavla Burešová.

Znásilnil ji, pobodal a shodil ze srázu. Za brutální útok dostal mladík 19 let

Obviněný Tomáš H. ale to, že by zabil Slováka, který se pohyboval mezi bezdomovci a byl tu znám pod přezdívkou Čobol, vytrvale popírá. Řekl to i zpravodaji Deníku při nedávném soudu kvůli jiné trestné činnosti.