Cizinec, který je státním příslušníkem Ukrajiny a Maďarska a v ČR žije již šest let, u Krajského soudu v Plzni vinu popřel. Tvrdil, že školačka měla o sex zájem a že při něm dokonce prožila orgasmus.

Incident se odehrál loni 5. prosince v obci na Rokycansku. Čtrnáctiletá školačka byla v tamní ubytovně na návštěvě u dětí Istvana M. (50), jehož jméno ani tvář nelze zveřejnit kvůli ochraně poškozené. Muž ji podle obžaloby nejprve napájel pivem a pozoroval, jak na ni působí. Pak ji požádal o masáž, která se odehrávala sice ve stejné místnosti, kde byly i jeho děti, ale na posteli oddělené závěsem. Při té příležitosti dívku osahával. Té se nakonec podařilo odejít pod záminkou, že se jde s dcerou Istvana M. umýt do sprch.

Když se děti vrátily, umožnil nejprve obžalovaný návštěvě i svým dětem kouřit elektronické cigarety, pak školačku za závěsem znovu osahával a dobýval se jí do kalhotek. Říkal jí přitom, ať mlčí. Pak přestal, ale o něco později opět dívku vylákal za závěs. „V době jejího příchodu ležel pod dekou, kterou odhodil. Přitáhl si poškozenou k sobě a držel ji. Řekl jí, že jestli něco řekne, tak ji zabije. Svlékl jí kalhoty i spodní kalhotky, sám se také svlékl, poškozenou položil na postel, jednou rukou jí držel ústa, druhou ruce a vykonal na ní soulož až do svého vyvrcholení,“ popsala státní zástupkyně Věra Brázdová. Poškozená podle znalců utrpěla posttraumatickou stresovou poruchu, která se projevuje mimo jiné úzkostnými stavy, poruchami spánku, děsivými sny, opakovaným sebepoškozováním a nelze vyloučit, že do budoucna pro ni bude problémem navázat vztah.

Istvan M., jemuž hrozí 5 až 12 let vězení a jehož přivezla eskorta z vazby, nejprve prostřednictvím své obhájkyně požádal o uzavření dohody o vině a trestu. Představy o trestu obou stran ale byly diametrálně odlišné, a tak se koná klasické hlavní líčení. Při svém výslechu obžalovaný vinu popřel. Řekl, že dívce nabídl pouze nealkoholické pivo, protože on sám nepije, ale že ona sama si nalila panáka z lahve silné ukrajinské samohonky, kterou on má na masáž. Řekl, že když ho dívka masírovala, nečekaně ho políbila. „Odstrčil jsem ji,“ tvrdil Istvan M. s tím, že později dívka za ním přišla. „Lehla si ke mně, přikryla se dekou a hned ze sebe sundala kalhoty i kalhotky. Otočila se ke mně, začala mě líbat. Já jí začal odpovídat, hladil jsem ji. Nebránila se, líbilo se jí to, měla dokonce orgasmus,“ tvrdil s tím, že pak došlo k dobrovolnému sexu, který ukončil, když zjistil, že je ještě panna. Dodal, že dívka mu pak sdělila, kolik je jí, a žádala 25 tisíc korun. „Dal jsem jí 10 tisíc korun s tím, že zbytek jí dám po výplatě. Oblékla se, dala je do kalhotek a odešla. Měla šťastný výraz,“ tvrdil cizinec s tím, že do té doby neměl tušení, kolik let je kamarádce jeho dcery.

Obžalovaný má stále podporu své partnerky. „Věřím, že je nevinen,“ řekla Deníku.

Líčení pokračuje v dalších dnech. Obžalovanému hrozí až 12 let vězení, státní zástupkyně mu v obžalobě navrhla minimálně sedmiletý nepodmíněný trest a poté vyhoštění. Poškozená žádá odškodné 350 tisíc korun.