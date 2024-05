Dvojici, která v průběhu nedělního Konvoje svobody při Slavnostech svobody v Plzni pozdravila přihlížející vlaječkou používanou nacistickým Německem před a během druhé světové války, hrozí po překvalifikování činu až pět let vězení.

Předání vlajky v konvoji při Slavnostech svobody. | Foto: platforma X

„Celou událost jsme důkladně prověřili a dvěma osobám jsme sdělili podezření ze spáchání přečinu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a přečinu výtržnictví spáchaných formou spolupachatelství. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení,“ uvedla ve čtvrtek 9. května policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Policie zaznamenala na Slavnostech svobody předání vlajky s nacistickým symbolem

Původně policie událost prověřovala jako projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka, za který je sazba do tří let, teď už je ale dvojice podezřelá z přečinu s maximální sazbou o dva roky vyšší.

Policisté se případem začali zabývat hned po skončení akce, když na sociálních sítích zachytili video, kde řidič jednoho z vozů předává ve chvíli, kdy se přiblíží k místu, kde jsou veteráni a jejich potomci, druhé osobě ve vozidle vlaječku s nacistickým symbolem. Žena s dítětem na klíně s vlaječkou zamává a vrací ji řidiči.

Redakce Deníku jméno řidiče, který je z Prachatic, zná, pokusila se jej kontaktovat, ten ale na žádost o vyjádření nereagoval.

Jeho počínání každopádně rozezlilo ostatní účastníky konvoje. „Incident je naprostou degradací oslav jako takových. Mávání takovou vlaječkou před potomky Američanů, kteří osvobozovali Plzeň, je neskutečně hloupé,“ zlobil se například předseda šumavského Klubu vojenské historie Gabreta Václav Vostradovský. „Přitom slavnosti se moc povedly, setkání s lidmi tam bylo dojemné a tohle všechno je vlastně pokazilo,“ dodal.

Nacistická vlajka zničila naše úsilí, zlobí se účastníci Konvoje svobody

Podobně reagoval i předseda Military Car Clubu Plzeň Martin Dlouhý. „Nejde mi do hlavy, co to může být za lidi. Tohle padá na nás všechny, třicet let tu něco budujeme a pak přijde takový člověk. Navíc k nám vůbec nepatří, účastník konvoje totiž nemusí být členem žádného klubu. Město ho jen registruje a on dostane vjezdovou kartu do Sukovy ulice, kde se kolona řadí,“ řekl v reakci na incident.

Podle něj by se mělo uvažovat i o zpřísnění výběru účastníků a zvážit například účast jen pro registrované kluby.