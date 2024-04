Podle obhájce obžalovaného jde o případ podobný tomu, který se odehrál u brněnské přehrady, Ukrajinec zabil nožem Roma. Nebyl potrestán, šlo o nutnou obranu.

Jan Navrátil u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Vyhrocený konflikt koloběžkáře s motorkářem na jihu Plzeňska, který skončil smrtí druhého z nich, začal v úterý řešit Krajský soud v Plzni. Jan Navrátil (46) z Českých Budějovic podle obžaloby zardousil po konfliktu přímo na silnici místního Antonína M. (42). Obžalovaný soudu řekl, že motorkáři v žádném případě neměl v úmyslu ublížit. Jen se bránil, neboť ten na něj zběsile útočil a měl z něj strach. Podle Navrátilova obhájce Václava Polomise jde o případ obdobný tomu, který se odehrál u brněnské přehrady, kde Ukrajinec smrtelně zranil nožem Roma. Přesto nebyl odsouzen, soud došel k závěru, že jde o nutnou obranu. Státní zástupkyně Věra Brázdová ale pro Navrátila v obžalobě navrhla minimálně 8,5 roku vězení.

Obhájce Jana Navrátila Václav Polomis:

Zdroj: Deník/Milan Kilián

Incident se odehrál vloni 22. července večer mezi Přešticemi a Příchovicemi, k nimž mají obžalovaný a poškozený osobní vztah. Vše začalo na křižovatce, kde Antonín M. dojel Navrátila, jenž jel na odstrkávací koloběžce, a pohádali se kvůli tomu, že není dostatečně osvětlen. Navrátil ujel, ale Antonín M. ho dojel a srazil z koloběžky. Totéž se pak ještě jednou opakovalo, to už se ale obžalovaný postavil na odpor. Jenže to skončilo tragicky. „Poté, co obžalovaný vylezl z příkopu a uviděl na motorce sedícího Antonína M., do něj oběma rukama strčil a porazil ho spolu s motorkou na silnici. Obžalovaný zůstal na místě a čekal a když se Antonínu M. podařilo dostat na nohy, tak jej chytil a přetočil ho tak, že se poškozenému dostal za záda, oba spadli na zem, kde obžalovaný poškozeného přetočil tak, aby mu ležel zády na břiše,“ popsala Brázdová s tím, že pak mu nasadil tzv, kravatu. Rdousil ho tak intenzivně, že Antonín M. na místě zemřel, měl mimo jiné zlomenou jazylku.

Navrátil, který část své výpovědi probrečel, na úvod řekl, že v žádném případě neměl v úmyslu motorkáři ublížit a že ho to, co se stalo, strašně mrzí. Muž, který pracuje jako manažer prodejny v Českých Budějovicích a nikdy neměl problém se zákonem, uvedl, že v osudný den se vracel z oslavy v Přešticích a měl skvělou náladu. Na křižovatce ho ale dojel motorkář a začal mu psychopaticky nadávat kvůli neostatečnému osvětlení, byť si svítil hodinkami. On ho poslal někam a ujel. Motorkář ho ale dojel a srazil z koloběžky. Spadl na silnici, na chvíli ztratil vědomí. Nechtěl se prát, tak se snažil ujet, co mu síly stačily. Jenže agresivní motorkář ho z koloběžky opět po chvíli srazil. To už došel k závěru, že se musí mnohem urostlejšímu muži bránit. Dle jeho slov při pranici upadli, od se dostal pod Antonína M. a chytil ho do kravaty, ale ne přímo pod krkem, ale přes ruce.

Známému měl rozmlátit hlavu a ubodat ho. Nesmysl, hájí se a uráží policii

„Říkal jsem mu, ať toho nechá, že má určitě za kým jet. Když neodpovídal, pustil jsem ho. On chrápal, tak jsem si myslel, že usnul, jak je navátý. Ani na sekundu jsem si neuvědomoval, že bych ho zardousil,“ líčil Navrátil s tím, že se z pod motorkáře vysoukal a dvěma dívkám, které přijely na místo, řekl, ať zavolají policii, a odjel. „Za prvé jsem se bál, že až se probere, vystartuje a zabije mě, a za druhé jsem nechtěl mít oplétačky s policií, měl jsme dvě piva a nechtěl jsem tu věc dál řešit,“ uvedl obžalovaný, který několikrát zopakoval, že motorkář byl velmi agresivní a on neměl jinou možnost, než se bránit.

Líčení bylo odročeno na červen, kdy budou vyslechnuti svědci a řádka soudních znalců z různých oborů. Obžalovanému hrozí 8 až 16 let vězení, pozůstalí, z nichž si řada nenechala líčení ujít, po něm navíc požadují dohromady bezmála 4,4 milionu korun. Podle Navrátilova obhájce Václava Polomise šlo ale o nutnou obranu. „Odkazujeme na kauzu, která se nedávno odehrávala v Brně, kde došlo ke zproštění viny,“ připomněl případ, kdy Ukrajinec zabil nožem Roma. Soud ho zprostil obžaloby. Zdůvodnil to tím, že na něj útočili tři muži a on se jen bránil.