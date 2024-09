Ztratil práci, spal ve stanu a byl naštvaný na celý svět. Při jízdě trolejbusem v Plzni si Ondřej Kolář (42) z Blatné vylil vztek na 76leté ženě. Drobnou stařenku srazil k zemi a pak jí vší silou dupl do obličeje.

Žena měla obrovské štěstí, že vyvázla jen s otřesem mozku a krvavými zraněními v obličeji. „Divím se, že nepřišla o zuby,“ přiznal plzeňskému městskému soudu agresor, jenž se hájil tím, že ho cestující vyprovokovala. To mu soud neuvěřil. Dostal pětiletý nepodmíněný trest a na pět let má zakázán pobyt v Plzni.

Incident se odehrál letos 18. ledna před devátou hodinou ráno v trolejbusu v Sušické ulici v Plzni. „Nejprve oslovil ženu, ročník 1948, stojící u prostředních dveří. Poté do ní zcela bezdůvodně strčil tak, až upadla na záda,“ popsal státní zástupce Robert Merkun s tím, že Kolář pak ještě ženě dupl na hlavu. Způsobil jí tak otřes mozku a krvavá zranění v obličeji. Jeden den byla hospitalizována v nemocnici. Merkun dodal, že podle znalců ale mohl tak brutální útok skončit mnohem hůře, Kolář byl proto obžalován z pokusu těžkého ublížení na zdraví a kromě toho z výtržnictví.

Obžalovaný, kterého přivedla k soudu eskorta z vazby na plzeňských Borech, byl v minulosti opakovaně soudně trestán. V Domažlicích se např. zpovídal ze surového útoku na ženu tlačící kočárek. V minulosti mu bylo soudy nařízení i ústavní protitoxikomanické léčení. U plzeňského soudu v pondělí surový úrok na drobnou seniorku, vážící 45 kg, přiznal. „Cítím se být vinen, souhlasím se vším, co je v obžalobě,“ řekl s tím, že jediné, s čím nesouhlasí, je právní kvalifikace, která je dle něj moc přísná, stejně jako navržený trest. Údajně nevěděl, co může ženě způsobit. Ve své výpovědi, často nesrozumitelné, ale později přiznal, že věděl, že jí může způsobit třeba otřes mozku. „Myslím, že jsem jí mohl zlomit nos, a divím se, že nepřišla o zuby,“ přiznal Kolář.

Nesmyslný a brutální útok vysvětloval tím, že byl naštvaný, neboť před Vánoci ztratil práci i bydlení a musel spát ve stanu jako bezdomovec. A žena, která nastoupila, jela z nákupu a vypadala spokojeně. Tvrdil, že ho k útoku vyprovokovala svými gesty. „Ruply mi nervy. Dnes si to vyčítám,“ řekl s tím, že napadená se po dupnutí do obličeje smála. To ale jasně vyvrátil kamerový záznam z trolejbusu, který vše zachytil. Při promítání šel všem v soudní síni mráz po zádech.

Státní zástupce Merkun připomněl, že si obžalovaný vybral k vybití své frustrace starší ženu, nešlo o jeho první násilí. Navrhl Kolářovi, jenž byl ohrožen až desetiletým vězením, uložit pětiletý nepodmíněný trest a také mu na pět let zakázat pobyt na území Plzně. „Proč by měl po propuštění po městě chodit někdo, kdo k Plzni nemá žádný vztah a dle znaleckého posudku má sklony k násilnému jednání, které může kdykoli zopakovat,“ vysvětlil Merkun.

Soudní senát v čele se soudkyní Lenkou Prýcovou se s tím ztotožnil a Koláře poslal na pět let do věznice s ostrahou. Uložil mu také pětiletý zákaz pobytu na území Plzně a musí uhradit zdravotní pojišťovně 11,5 tisíc korun za náklady na léčení. Prýcová v odůvodnění uvedla, že šlo o brutální útok, k němuž oběť nezavdala žádnou příčinu. „Poškozená měla neuvěřitelné štěstí, že vyvázla jen s otřesem mozku,“ řekla soudkyně. Verdikt není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu na odvolání.