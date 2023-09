Jenže za to školák zaplatil vysokou cenu. Podle rozsudku, který nyní zazněl u Krajského soudu v Plzni, 23letý muž hocha pohlavně zneužíval. Státní zástupce pro otčíma žádal čtyři roky vězení, ale senát došel k závěru, že postačí ještě podmíněný trest.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

To, jak se V. Č. z Plzně, jehož tvář ani jméno ze zákona nelze zveřejnit, seznámil s nevlastním synem, dnes pobývajícím v dětském domově na Domažlicku, by snad nevymyslel ani scénárista céčkového seriálu na komerční televizi. Chlapcova matka porodila své první dítě v pouhých dvanácti letech a další přicházely na svět jako na běžícím pásu.

Milencem v 11 letech

Se současným manželem, obžalovaným V. Č., se poznala, když už měla pět potomků. Ač V. Č. nebyl o moc starší než nejstarší z nich, bylo mu totiž pouhých 11 let, začali spolu žít jako muž se ženou. Pořídili si pak spolu ještě tři děti.

O chlapce, jenž ve věci figuruje jako poškozený, se V. Č. nějakou dobu staral coby náhradní táta. Dokud hoch neskončil v dětském domově. Jenže odtamtud utíkal a azyl hledal u V. Č. na ubytovně, kde s ním v tu dobu už chlapcova matka nebydlela, neboť se po konfliktu odstěhovala.

Chlapec utekl z dětského domova za nevlastním otcem. Ten ho měl znásilnit

Otčím dítě u sebe sice ukryl, ale oplátkou měl dítě, jemuž v tu dobu bylo 13 až 14 let, zneužívat k ukojení svých choutek. „Uléhal s ním do jedné postele. Osahával ho na intimních partiích a svého jednání zanechal, když nezletilý vyslovil svůj nesouhlas,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl a dodal, že v jednom případě měl obžalovaný využít situace, kdy školák usnul, svléknout ho a znásilnit.

V. Č vše od počátku až do konce popíral. „Nestalo se to, není to pravda. Jsem táta tří dětí, neudělal bych to,“ tvrdil obžalovaný s tím, že jde o pomstu chlapce a jeho matky.

Mentálně na úrovni dvanáctiletého dítěte

Soudní znalkyně, které posuzovaly V. Č. i jeho nevlastního syna, nevykreslily ani jednoho v právě lichotivých barvách. V. Č. je mentálně na úrovni deseti až dvanáctiletého dítěte. Netrpí ale žádnou duševní poruchou ani chorobou, nebyla u něj zjištěna ani žádná sexuální deviace. Dnes patnáctiletý mladík je mentálně na úrovni zhruba sedmiletého školáka.

Státní zástupce Rykl v závěrečném návrhu požadoval, aby byl obžalovaný uznán vinným a za pohlavní zneužití a ohrožování výchovy dítěte mu byl uložen čtyřletý nepodmíněný trest. Obhájce Jakub Houfek naopak žádal zproštění obžaloby, neboť podle něj nebylo prokázáno, že se skutek stal, a navíc podle něj jsou pochybnosti o věrohodnosti a pravdivosti výpovědi poškozeného.

Žďárská vražedkyně Orlová: dál v detenci. Nechal jsem se zviklat, šokoval lékař

Senát v čele se soudcem Tomášem Mahrem ale došel k závěru, že je V. Č. vinen, a uložil mu tříletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let. Po celou dobu musí být muž pod dohledem probačního úředníka. Zároveň je povinen uhradit poškozenému odškodné 50 tisíc korun. V odůvodnění soudce Mahr uvedl, že zásadní byla změna právní kvalifikace. Zatímco za znásilnění, jak byl skutek v obžalobě původně kvalifikován, hrozilo obžalovanému 5 až 12 let vězení, za pohlavní zneužití „jen“ dva roky až 10 let. „Mohl tak být uložen výchovný trest,“ vysvětlil Mahr s tím, že soud neměl důvod poškozenému nevěřit. Vzhledem k jeho retardaci by nebyl schopen si celou věc vymyslet a pak ji u soudu zopakovat tak, jak ji uvedl na policii.

Verdikt není pravomocný, odvolaly se obě strany. Rozhodovat tak bude Vrchní soud v Praze.