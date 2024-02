Incident se odehrál 23. července 2022 po deváté hodině večer na stezce pro pěší a cyklisty u pláže Kamenného rybníka v Plzni. Mladík, narozený v roce 1999, který coby brigádník prováděl v místě úklid pro Správu veřejného statku města Plzně, se dostal do konfliktu se skupinkou Ukrajinců. Proč, to není zcela jasné, obě strany totiž nabídly odlišné verze.

Mladík, uklízející u rybníka odpadky, podle informací Deníku tvrdil, že tam přes zákaz jezdilo jedno auto za druhým a že cizinci ignorovali jeho upozornění, že tam s vozem jezdit nelze. Když už obracel několikáté auto a vysvětloval, že se tam prostě nesmí, byl napaden a zbit. Naproti tomu Ukrajinci trvali na verzi, že se mladík nevhodně zachoval k manželce jednoho z nich, která k rybníku jela na narozeninovou oslavu a chtěla pouze vyzvednout nějaké věci a odvézt je. Byla z toho podle nich „úplně vyklepaná“, a tak si to šli s mladíkem vyříkat.

Co bylo příčinou sporu, ale není tak podstatné jako to, jak skončil. Při hádce totiž Ukrajinci mladíka srazili kopem na zem a když ležel, kopali ho do hlavy a také ho do ní mlátili pěstmi. Utrpěl zlomeniny očnice a lícní kosti, otřes mozku, poranění oka a další zranění. Několik týdnů měl bolesti, mohl přijímat jen kašovitou stravu a špatně viděl.

Soudní líčení odstartovalo loni a před pár dny padl rozsudek. Jeden z cizinců byl zproštěn obžaloby, neboť se neprokázalo, že by se surového útoku zúčastnil, ale hlavní aktér István Vrázsgyák dostal trest tři roky, podmíněně odložený na zkušební dobu 3,5 roku. Mladistvý, k němuž ze zákona nelze uvést žádné bližší informace, pak odešel od soudu s trestem jednoho roku, podmíněně odloženým na zkušební dobu 14 měsíců, a byl mu také uložen zákaz užívání návykových látek. Oba společně musí také uhradit poškozenému škodu a nemajetkovou újmu ve výši 56 tisíc korun a dalších 13 tisíc korun zdravotní pojišťovně. Verdikt je pravomocný.

Podle některých Plzeňanů nejsou nijak výjimečné případy, kdy se cizinci usadí u některého z plzeňských rybníků nebo v parku, popíjejí a vyvolávají konflikty.

Na tato místa se při kontrolách zaměřuje i plzeňská městská policie. „Jde o sezonní záležitost, zejména v létě, kdy je tam větší koncentrace lidí. V tu dobu zvyšujeme dohled nad rekreačními oblastmi, pomáhají nám i asistenti prevence kriminalitu pro ukrajinskou komunitu. Pominu-li např. rozdělávání ohňů v době, kdy je to zakázáno, tak jsme za poslední dva roky zásadnější problémy neřešili,“ uvedla mluvčí plzeňských městských strážníků Jana Pužmanová.