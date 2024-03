Ukrajinci, který znásilnil a pak chtěl mimořádně brutálně usmrtit v Plzni školačku, obžaloba navrhla 18 let vězení.

Policejní eskorta přivádí k městskému soudu v Plzni mladíka obviněného ze znásilnění a pokusu vraždy, ke kterému došlo v úterý večer. | Video: Deník/Zdeněk Vaiz

Mráz po zádech běhá z toho, co 19letý Ukrajinec Viktor V. přichystal v Plzni pro svoji o čtyři roky mladší známou. Jak vyplývá z obžaloby, školačku znásilnil a pak se ji pokusil brutálně zavraždit, když jí předtím dal na vybranou mezi rychlou a bezbolestnou smrtí na straně jedné a dlouhou a bolestivou smrtí na straně druhé. Když dívka úspěšně předstírala, že je mrtvá, polil ji dezinfekcí, zabalil do pytle a zakryl větvemi. Za svůj čin by mohl dostat až doživotí, státní zástupce mu v obžalobě navrhl osmnáctiletý nepodmíněný trest.

Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz

Viktor V., jehož celé jméno ani tvář nyní ze zákona nelze zveřejnit, vloni 8. srpna dívce, se kterou se znal, namluvil, že musí odnést nějaké věci známému. Uvěřila mu a společně se vydali k řece poblíž areálu střelnice v Plzni-Lobzích. Mladý cizinec měl jasný plán, na který byl pečlivě připraven. „Měl s sebou v batohu mimo jiné lepicí pásku, igelitové pytle, zalamovací nůž, další nůž a lahev roztoku SAVO,“ popsala Deníku mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová. Mladík podle obžaloby poté změnil směr trasy a následně známou spoutal lepicí páskou, povalil ji na zem, svlékl ji a vykonal na ní soulož. Pak ji odvedl k nedalekému lesíku, kde ji měl pod pohrůžkou přinutit k orálnímu sexu.

Tím ale utrpení dívky zdaleka neskončilo. „Poté jí měl způsobit na přední ploše krku řeznou ránu o velikosti 5 cm, přičemž jí měl sdělit, že „než vykrvácí, bude to trvat dva dny, takže má na výběr mezi rychlou a nebolestivou smrtí, nebo dlouhou a bolestivou“, a jelikož dávala najevo, že nechce ani jednu z možností, měl ji obžalovaný bodnout nožem do krku, načež poškozená padla k zemi a předstírala, že je mrtvá,“ popsala Rubášová.

Zdroj: Youtube

Ukrajinec, který v Plzni žije s rodinou delší dobu a není válečným uprchlíkem, poté ve snaze zabránit svému odhalení podle obžaloby dívku svlékl, zabalil ji do pytle, nalil na ni SAVO a shodil ji ze srázu do lesního porostu, kde ji zakryl kůrou a větvemi.

Poté, co odešel, se zbědované Plzeňance podařilo dostal z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchrannou službu. Mladík byl brzy zadržen, na soud, který se rychle blíží, čeká ve vazbě.