„Já a vrah? To je naprostý nesmysl,“ rozčiloval se v pondělí u Krajského soudu v Plzni Martin Krutý (43), který je obviněn ze surové vraždy. Svojí oběti, se kterou se dobře znal, měl nedaleko Fakultní nemocnice v Plzni nejprve rozmlátit hlavu a pak ji ještě pobodat. U soudu tento recidivista a narkoman obžalobu opakovaně odmítl a nešetřil vulgaritami na adresu vyšetřovatele případu.

Martin Krutý, obžalovaný z vraždy, u Krajského soudu v Plzni. | Video: Deník/Milan Kilián

Krutý podle obžaloby zavraždil Mariana G. (47) v podvečer 17. září 2022 v křovinatém a zalesněném prostoru poblíž Fakultní nemocnice na Borech. „Z nezjištěných příčin zaútočil na poškozeného a usmrtil ho tak, že ho opakovaně udeřil tupým předmětem do hlavy a opakovaně bodl, pravděpodobně nožem, do oblasti zadní strany hrudníku,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr. Krutý svému známému způsobil dle něj rozsáhlá zranění v oblasti mozkové části hlavy, v oblasti obličejové části hlavy a v oblasti zadní strany hrudníku, kdy šlo o čtyři bodnořezné rány. Bezprostřední příčinou smrti poškozeného byl úrazový šok v rámci polytraumatu spojeného s rozsáhlým vnitřním krvácením.

Krutý na obžalobu reagoval značně impulsivně. „Ani omylem se necítím vinen. Je to nesmysl,“ prohlásil a vyšetřovatele nazval imbecilem, což bylo nejmírnější slovo, které na jeho adresu použil, až ho musela předsedkyně senátu, soudkyně Helena Przybylová, napomínat.

Obžalovaný soudu přiznal, že je uživatelem pervitinu a občas popíjí alkohol, dále že má exekuce ve výši okolo tři čtvrtě milionu korun, zejména kvůli krádežím, a že posledních 20 let tráví po ubytovnách. Právě na jedné z nich se poznal se Slovákem Marianem G. Byli podle něj kamarádi. „Chodili jsme spolu ven, chlastali jsme. On byl Slovák, pil furt vodku a bylo mu jedno, že se jde ráno do práce, to já takový nebyl,“ tvrdil Krutý s tím, že i v osudný den, kdy mělo dojít k vraždě, šli spolu ven. Rozešli se podle něj ale na kraji lesíka u nemocnice, neboť Marián tam měl nějakou schůzku a jeho poslal pro vodku s tím, že se sejdou za hodinu na zastávce trolejbusu. „Jenže tam nepřišel. Šel jsem k lesíku, volal jsem Mariane, ale když se neozýval, sesbíral jsem nějaké vajgly a vrátil se na ubytovnu,“ tvrdil Krutý.

Dodal, že neměl sebemenší důvod cizinci ublížit. Popřel, že by na něj žárlil kvůli narkomance Pavlíně, kterou našli na ulici a přitáhli si ji na ubytovnu, kde s nimi strávila pár dní. „Ona byla stejného etnika jako Marian, ale on byl smíšený, ona by s ním nic neměla,“ vysvětloval Krutý, proč nežárlil. Přiznal ale, že po zmizení Mariana začal používat jeho mobil, dokonce ho dal na pár dní do zastavárny. „Že je mrtvý, říkali v televizi a slyšel jsem to od feťáků,“ uzavřel.

Líčení bude pokračovat výslechy svědků a dalším dokazováním. Za vraždu hrozí obžalovanému 10 až 18 let vězení, státní zástupce mu v obžalobě navrhl trest odnětí svobody v trvání 13 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.