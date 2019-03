Po nehodě skončilo jedno z aut mimo silnici. „Jednu ženu jsme museli vyprošťovat, zraněným jsme pak poskytli první pomoc a zajistili auta proti požáru," uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Při nehodě se zranili tři ženy a dva muži. „Dva těžce zraněné pasažéry jsme převezli na urgentní příjem do bohunické fakultní nemocnice a do svateoanenské nemocnice. Tři středně těžce zraněné lidi jsme vezli do brněnské úrazové nemocnice a do traumacentra bohunické fakultní nemocnice," popsala zásah mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.