„V případu došlo ke změně právní kvalifikace z těžkého ublížení na zdraví na zločin vraždy ve stadiu pokusu. Až do ukončení vyšetřování nebudeme k tomu případu poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla už dříve policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

Incident se stal 9. prosince. Obviněným je čtyřiapadesátiletý Slovák. Do těla oběti měl nůž bodnout v oblasti zad a krku. Špička nože se zastavila jen těsně vedle míchy. Žena byla po napadení při vědomí. S nožem v těle musela být nakonec záchranáři transportována do brněnské nemocnice, kde jí nůž lékaři po třech hodinách vytáhli. Od té doby se ale žena potýkala s vážnými zdravotními komplikacemi, což potvrdil obhájce obviněného Rostislav Kovář z Třebíče.

„Už tehdy byla prognóza lékařů špatná,“ konstatoval Kovář. Podle něj ale zatím není jasné, že zemřela v příčinné souvislosti s bodnutím. To by měla odhalit nařízená soudní pitva. „Zatím není jasné, co přesně se stalo. Podle našich informací totiž žena zemřela v úplně jiné nemocnici, než kam byla převezena, a kde se celou dobu léčila,“ upozornil Kovář.

Žena totiž nezemřela v brněnské nemocnici, kde byla napojená na přístroje a údajně během hospitalizace několikrát zkolabovala, ale v Nemocnici Mostiště ve Velkém Meziříčí. Proč a za jakých okolností se žena v tamní nemocnici ocitla, není známo. Spekuluje se i o údajných problémech se zuby.

Bude obviněný uznán nepříčetným?

Co přesně se loni v Mastníku stalo, není jasné. Obviněný si toho podle jeho obhájce příliš nepamatuje. V dechu měl kolem dvou a půl promile alkoholu. Obhájce uvedl, že jeho klient hovořil o tom, že se nikdy agresivně nechoval a jako první ho podle něj mohla napadnout jeho přítelkyně a on se jen bránil.

„Jeho psychický stav bude teprve znalec vyhodnocovat. Není ale vyloučeno, že by mohl být uznán nepříčetným. Z minulosti už jsou známy některé symptomy, které by nasvědčovaly tomu, že by mohl trpět zatím nespecifikovanou duševní poruchou,“ míní Rostislav Kovář. Už dříve prý jeho klienta například kontrolovala hlídka strážníků v Jihlavě, kde seděl na lavičce a prakticky nevěděl, kde a proč tam je. V krvi přitom podle obhájce neměla ani kapku alkoholu.

O tom, zda budou kriminalisté nakonec případ vyšetřovat jako dokonanou vraždu, budou muset teprve rozhodnout lékařské a psychiatrické posudky. Obviněnému cizinci, který na další svůj osud čeká ve vazební věznici, zatím hrozí trest od deseti do osmnácti let.